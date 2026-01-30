Bruce Springsteen interpreta canción contra policía migratoria en Mineápolis

El rockero Bruce Springsteen interpretó su canción "Streets of Minneapolis" en las calles de esta ciudad estadounidense el viernes, en un concierto benéfico de protesta por la arremetida contra la inmigración ilegal de Donald Trump que cobró la vida de dos estadounidenses

Springsteen, de 76 años, compuso la canción el sábado, después de que Alex Pretti, un enfermero estadounidense, fuese abatido a tiros por agentes federales mientras grababa una operación antinmigración en Mineápolis

La de Pretti fue la segunda muerte en esta ciudad de Minesota, donde a comienzos de mes los agentes federales dispararon contra Renee Good

"Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presento hoy a ustedes en respuesta al terror de Estado que se está ejerciendo sobre la ciudad de Mineápolis", dijo el miércoles "The Boss" en sus redes sociales

La pista, que hace referencia a su oscarizada "Streets of Philadelphia", retumbó este viernes en vivo en un concierto benéfico organizado por el exguitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, en Mineápolis para protestar contra estas acciones

Morello y Springsteen no sólo comparten una vena social, visible dentro y fuera de los escenarios, sino que han colaborado juntos musicalmente en varias ocasiones

Springsteen le envió "Streets of Minneapolis" a Morello en busca de opinión

"Y él dice: 'Bruce, matizar es bueno, pero a veces hay que patearlos en los dientes'", respondió el colega

"Los matones federales de Trump le dieron una paliza/En la cara y en el pecho/Luego oímos los disparos/Y Alex Pretti yacía en la nieve, muerto", reza la canción disponible en plataformas de streaming

"Oh nuestra Mineápolis, oigo tu voz/Llorando a través de la niebla sangrienta/Recordaremos los nombres de aquellos que murieron/En las calles de Mineápolis", canta el estribillo del sombrío sencillo

El intérprete de "Born in the USA" es conocido por su filiación demócrata y ha criticado abiertamente la adminsitración del presidente Trump

Expresó apoyo público a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, así como a la excandidata a la presidencia Kamala Harris

El año pasado, afirmó en un concierto que Trump estaba "revirtiendo la histórica legislación sobre derechos civiles que condujo a una sociedad más justa y plural"

En respuesta, Trump lo llamó "un imbécil desagradable"