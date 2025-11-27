Brunson anota 33 puntos y los Knicks se mantienen con vida en la Copa NBA

Los New York Knicks lograron este miércoles un triunfo vital para superar la fase de grupos de la Copa NBA al imponerse 129-101 a los Charlotte Hornets, con una noche de 33 puntos de Jalen Brunson.

A continuación las tres escenas más importantes en la jornada de Copa NBA:

Knicks mantienen la posibilidad de liderar el Grupo C

Una soberbia actuación de Brunson en su octavo partido de la temporada con por lo menos 30 puntos les permitió a los New York Knicks decidir su destino en la última jornada de la fase de grupos de la Copa NBA.

"Solamente buscamos formas de atacar, hoy la pelota estaba entrando", dijo Brunson. "Dominamos la pintura, logramos finalizar las jugadas y entender lo que la defensa nos estaba presentando".

Brunson tomó especial inspiración con la presencia del legendario Allen Iverson en el Spectrum Center (Charlotte), a quien considera uno de sus ídolos.

El alero Josh Hart fue el encargado de marcar el camino con 19 de sus 22 puntos en la primera parte, mientras que Brunson fue el cerrador con 18 de sus 33 en el complemento.

New York estuvo abajo por seis puntos temprano en el partido pero logró revertir el marcador alcanzando a liderar hasta por 31 unidades.

El dominicano Karl Anthony-Towns dominó la zona pintada con un doble-doble de 22 puntos y 10 rebotes.

En el cierre de la fase de grupos, New York enfrentará a Milwaukee en un duelo directo por la clasificación.

Miami cierra la fase de grupos con triunfo sobre Milwaukee

El Miami Heat (3-1) cerró su participación en la fase de grupos de la Copa NBA con una victoria 106-103 sobre unos Milwaukee Bucks (2-1), que no contaron con su principal figura, Giannis Antetokounmpo.

Antetokounmpo, quien se perdió su cuarto partido esta noche por una lesión muscular, es la principal arma en el ataque de los campeones defensores esta temporada, promediando 31 puntos por partido.

Aprovechando la ausencia del seleccionado griego, Miami sumó su sexta victoria consecutiva y lo hizo con el centro, Bam Adebayo, como una de sus principales figuras con 17 puntos y 11 rebotes.

"Los 15 jugadores hemos estado listos, estamos jugando juntos y nos estamos divirtiendo", dijo Adebayo en entrevista en la duela del Kaseya Center (Miami).

La victoria de esta noche significó la número 800 en temporada regular para Erik Spoelstra, quien dirige al Miami Heat desde la temporada 2008-2009.

Por los Bucks, el armador Ryan Rollins fue el máximo anotador con 26 puntos en 41 minutos en la duela.

De cara al cierre de la fase de grupos, Miami deberá esperar el resultado entre New York y Milwaukee para conocer su futuro en la competencia.

El Thunder a paso perfecto en la Copa NBA

Oklahoma City Thunder sumó su tercer triunfo sin derrotas en la fase de grupos de la Copa NBA al imponerse 113-105 sobre los Minnesota Timberwolves.

Shai Gilgeous-Alexander, ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP) en la temporada 2024-2025, ganó el duelo directo frente a Anthony Edwards al anotar 40 puntos.

Edwards, de 24 años y una de las figuras emergentes de la NBA, respondió con 31 unidades, capturando ocho rebotes y sirviendo cinco asistencias.

Un triple de Edwards con un minuto en el reloj puso a los Timberwolves a un punto, una pronta respuesta de Chet Holmgren regresó la ventaja a cuatro, misma que fue consolidada en el juego de tiros libres por parte de los hoy locales en el Paycom Center (Oklahoma City).

El Thunder cuenta con el mejor récord en la temporada regular de la NBA luego de 18 triunfos y una derrota.

str/ag