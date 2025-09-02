"Burla a la ciencia": expertos de EEUU critican informe climático de Trump

Más de 80 expertos de Estados Unidos denunciaron el martes un informe climático de la administración Trump por revivir las tácticas de la industria del tabaco para sembrar dudas sobre el consenso científico.

En una refutación de 440 páginas, 85 científicos acusaron al gobierno de basarse en un puñado de autores que utilizaron estudios desacreditados, tergiversaron evidencia y eludieron la revisión por pares para alcanzar conclusiones predeterminadas.

El informe de 150 páginas de la administración, publicado en el sitio web del Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) a finales de julio, tenía el propósito de apoyar su propuesta para anular la llamada Declaración de peligro de 2009, la base legal de numerosas regulaciones federales sobre gases de efecto invernadero.

“Este informe es una burla a la ciencia”, dijo Andrew Dessler, científico climático de la Universidad Texas A&M y coautor del documento que lo refuta.

“Se basa en ideas que fueron rechazadas hace mucho tiempo, apoyadas por tergiversaciones del cuerpo de conocimiento científico, omisiones de hechos importantes, vaguedades, anécdotas y sesgos de confirmación”.

El documento del DOE, titulado "Una revisión crítica de los impactos de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima de Estados Unidos", presenta una serie de afirmaciones sorprendentes y, a veces, contradictorias.

Estas incluyen que los eventos extremos relacionados con emisiones no están aumentando, que las temperaturas en Estados Unidos no están subiendo, que una mayor cantidad de dióxido de carbono atmosférico impulsaría la agricultura, y que la actividad solar podría explicar las tendencias de calentamiento global.

La refutación reúne expertos de múltiples disciplinas.

“Así como la industria tabacalera financió científicos para cuestionar los daños del tabaquismo, la industria de combustibles fósiles llevó a cabo una campaña coordinada durante los años 90 para financiar científicos dispuestos a argumentar que era el Sol, y no los humanos, la causa del cambio climático observado hasta ese momento”, dijo Ted Amur, científico climático de Aon Impact Forecasting, quien agregó que estaba alarmado al ver resurgir "argumentos zombis".

Desde que regresó al cargo en enero, el presidente Donald Trump ha ido mucho más allá de la agenda a favor de los combustibles fósiles de su primer mandato. Los republicanos aprobaron recientemente la ley presupuestaria con recortes a créditos fiscales para energías limpias y la apertura de áreas ecológicamente sensibles para la perforación.

Trump también retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París y está impulsando su agenda de combustibles fósiles en el extranjero, entre otras acciones.

