Cae nuevamente el petróleo ante posible cumbre Trump-Putin

Los precios del petróleo volvieron a cerrar a la baja este jueves por sexta sesión consecutiva, tras las perspectivas abiertas por nuevas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia que evitarían un recorte radical de las exportaciones de crudo ruso.

El precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en octubre cayó un 0,69%, hasta los US$66,43.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate para entrega en septiembre, retrocedió a su vez un 0,73%, hasta los US$63,88. Una semana antes, estaba muy por encima de los US$69 por barril.

El Kremlin anunció el jueves un "acuerdo de principio" para una reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump "en los próximos días", aunque descartó de inmediato una cumbre tripartita con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien insiste en negociar directamente con su homólogo ruso.

Estas declaraciones se producen tras una "productiva" visita a Moscú del enviado estadounidense Steve Witkoff, que mantuvo conversaciones con el presidente ruso.

Trump le dio a Rusia un ultimátum, que vence el viernes, exigiéndole que llegue a un acuerdo con Kiev o se enfrente a severas sanciones que afectarían en particular sus exportaciones de petróleo, una fuente clave de financiación para Moscú.

Rusia es el tercer mayor productor y el segundo mayor exportador de crudo del mundo.

El miércoles, Trump comenzó a presionar a India, el segundo mayor consumidor de crudo ruso, con aranceles del 25% sobre una amplia gama de productos, además del arancel del 25% que entró en vigor el jueves.

Pero por ahora, Nueva Delhi no ha cedido a la presión estadounidense, y las refinerías "no han recibido órdenes de limitar sus compras rusas", dijo John Evans, analista de PVM.

Putin se reunió el jueves con Ajit Doval, asesor de Seguridad Nacional del primer ministro indio Narendra Modi.