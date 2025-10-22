Caen reservas de petróleo en EE.UU. por mayor demanda de refinerías

Las reservas de petróleo en Estados Unidos cayeron de forma inesperada la semana pasada, según datos publicados el miércoles por la Agencia estadounidense de Información sobre Energía (EIA), debido a un repunte en la actividad de refinación.

Durante la semana que finalizó el 17 de octubre, estas reservas comerciales disminuyeron en aproximadamente un millón de barriles, mientras que los analistas esperaban un aumento de más de 2,1 millones de barriles, según el consenso establecido por Bloomberg.

En total, excluyendo la reserva estratégica, los inventarios se situaron en 422,8 millones de barriles.

Debido al período de mantenimiento anual, las refinerías estadounidenses no están operando a plena capacidad. Sin embargo, la semana pasada utilizaron su capacidad de forma más significativa que en el período anterior, con un 88,6% en comparación con el 85,7%.

Una mayor actividad de refinación reduce automáticamente las reservas de crudo por mayor demanda. En esta ocasión, se utilizaron 600.000 barriles diarios adicionales, según la EIA.

Los inventarios comerciales se mantuvieron no obstante relativamente altos debido al aumento de las importaciones (+7,11%) y a la disminución de las exportaciones (-5,89%).

La producción estadounidense, por su parte, se mantuvo casi estable en 13,63 millones de barriles diarios, en comparación con los 13,64 millones del período anterior.

La cantidad de productos refinados entregados al mercado estadounidense, un indicador implícito de la demanda, superó el umbral simbólico de los 20 millones de barriles diarios, pero solo en unos pocos miles de barriles.

