Caicedo rescata a Colombia y EEUU se coloca líder en la SheBelieves Cup

Con un gol de museo de su joya Linda Caicedo, Colombia venció este miércoles 1-0 a Argentina y se reenganchó en el minitorneo de fútbol femenino SheBelieves Cup, liderado por la local Estados Unidos a falta de la jornada final.

Colombia, que fue goleada en su debut por Canadá (4-1), sigue con vida tras su triunfo en la segunda fecha del miércoles en Columbus (Ohio), pero sus opciones pasan por una improbable carambola.

Las latinoamericanas ocupan la tercera posición con tres puntos. Por delante se encuentran Estados Unidos y Canadá, con seis y tres.

El Team USA, verdugo el domingo de Argentina (2-0), se encaramó este miércoles a la cabeza con otro triunfo 1-0 frente a Canadá en Columbus.

Este torneo anual, en el que Estados Unidos invita a sus tres competidoras, se definirá el sábado en Harrison (Nueva Jersey), donde Colombia necesita golear a la escuadra local y que Canadá no gane a Argentina.

Colombia hubiera llegado con más opciones de sorprender a los equipos norteamericanos si hubiera logrado un triunfo más abultado ante Argentina.

La arquera albiceleste Lara Esponda lo evitó neutralizando varias ocasiones claras cafeteras, incluido un formidable primer eslalon de Caicedo en el que burló a varios rivales pero remató demasiado escorada.

La perla del Real Madrid, de 21 años, sí acertó en el minuto 64 en una jugada en la que tomó la pelota en el círculo central, combinó con Leicy Santos y se plantó frente a Esponda para picarle la pelota por encima con clase.

Caicedo tuvo otra oportunidad para aumentar la distancia en el minuto 84, segundos antes de que fuera sustituida.

Argentina fue de nuevo un rival duro para Colombia, al igual que en los empates en sus dos enfrentamientos previos, pero su ataque sigue seco en la segunda participación albiceleste en el torneo.

- Sentnor remata a Canadá -

En el otro partido en el estadio ScottsMiracle-Gro, un gol de Ally Sentnor fue suficiente para que Estados Unidos desbancara de la cabeza a Canadá.

La delantera del Kansas City Current culminó una jugada de laboratorio de las locales en el minuto 55.

Rose Lavelle lanzó un servicio de córner y Emily Sonnett despistó a la defensa con un amago para que Sentnor pudiera controlar y desenfundar un potente zurdazo.

Trinity Rodman, la estrella estadounidense, fue parte del once inicial pese a retirarse del duelo contra Argentina por problemas de espalda.

De sacar al menos un empate el sábado, Estados Unidos volverá a reinar en un certamen que ha ganado en siete de las 10 pasadas ediciones pero que cedió el año pasado a Japón.

-- Programa de partidos de la SheBelieves Cup 2026:

- Domingo 1 de marzo (Nashville, Tennessee)

Canadá - Colombia 4-1

EEUU - Argentina 2-0

- Miércoles 4 de marzo (Columbus, Ohio)

Colombia - Argentina 1-0

EEUU - Canadá 1-0

- Sábado 7 de marzo (Harrison, Nueva Jersey)

Canadá - Argentina (17H30 GMT)

USA - Colombia (20H30 GMT)

-- Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. EEUU 6 2 2 0 0 3 0 +3

2. Canadá 3 2 1 0 1 4 2 +2

3. Colombia 3 2 1 0 1 2 4 -2

4. Argentina 0 2 0 0 2 0 3 -3

gbv /cl