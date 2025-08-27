Caída ligeramente más marcada de lo esperado de stocks de petróleo en EEUU (-2,4 millones de barriles)

Las reservas comerciales de petróleo en Estados Unidos bajaron prácticamente según lo esperado por el mercado la semana pasada, según información publicada el miércoles por la Agencia de Información sobre Energía (EIA).

Durante la semana finalizada el 22 de agosto, estas reservas disminuyeron en 2,4 millones de barriles, mientras que los analistas esperaban una reducción de alrededor de 2 millones de barriles (mb), según el consenso establecido por la agencia Bloomberg.

En total y excluyendo la reserva estratégica, los inventarios se ubicaron en 418,3 millones de barriles.

Por otro lado, la reserva estratégica volvió a aumentar, llegando a 404,2 millones de barriles, el nivel más alto desde octubre de 2022.

Las exportaciones de crudo estadounidense disminuyeron (-13% en comparación con el período anterior), al igual que las importaciones (-4%).

Las refinerías estadounidenses también utilizaron menor capacidad instalada que en el período anterior, con un 94,6% (frente al 96,6%). Una actividad menos elevada normalmente tiende a aumentar los inventarios de crudo.

Por otro lado, la producción estadounidense de oro negro se incrementó ligeramente, a 13,43 millones de barriles diarios frente a los 13,38 millones del período anterior.

Además, la cantidad de productos entregados al mercado estadounidense, indicador implícito de la demanda, aumentó ligeramente (+0,5%). Sobre todo, la demanda de gasolina -categoría muy observada por los operadores- tomó impulso (+4,5%) y superó nuevamente la barrera simbólica de los 9 millones de barriles por día.