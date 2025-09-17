Caída sorpresiva de existencias de petróleo en EEUU la semana pasada (-9,3 millones de barriles)

Los stocks estadounidenses de petróleo crudo cayeron bruscamente la semana pasada después de dos aumentos consecutivos, según datos publicados el miércoles por la Agencia de Información sobre Energía de Estados Unidos (EIA).

El resultado se debe, en parte, a un aumento de las exportaciones.

Durante el período de siete días que terminó el 12 de septiembre, estas reservas se contrajeron en 9,3 millones de barriles, mientras que los analistas esperaban un nuevo incremento de aproximadamente 1,8 millones de barriles, según el consenso reunido por la agencia Bloomberg.

En total y sin considerar las reservas estratégicas, los inventarios se situaron en 415,4 millones de barriles.

Esta marcada disminución se explica en gran parte por la evolución de las exportaciones, que prácticamente se duplicaron de una semana a otra para alcanzar un máximo desde diciembre de 2023, con 5,3 millones de barriles diarios (mbd).

Las importaciones de petróleo disminuyeron en más de 9% y solo superaron ligeramente a las exportaciones, con una diferencia del orden de 415.000 barriles por día.

En contraste, las refinerías estadounidenses utilizaron su capacidad algo por debajo de la semana inmediata anterior, al 93,3% (frente al 94,9%).

En tanto, la producción estadounidense de petróleo crudo disminuyó ligeramente a 13,48 mbd, pero se mantuvo cercana a su nivel récord.

Estados Unidos también registró un aumento en la venta de productos refinados de 4,3%, debido en particular a un crecimiento en los volúmenes de gasolina entregados (+3,6%).

