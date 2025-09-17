Caída sorpresiva de existencias de petróleo en EEUU la semana pasada (-9,3 millones de barriles)
Los stocks estadounidenses de petróleo crudo cayeron bruscamente la semana pasada después de dos aum
- 1 minuto de lectura'
Los stocks estadounidenses de petróleo crudo cayeron bruscamente la semana pasada después de dos aumentos consecutivos, según datos publicados el miércoles por la Agencia de Información sobre Energía de Estados Unidos (EIA).
El resultado se debe, en parte, a un aumento de las exportaciones.
Durante el período de siete días que terminó el 12 de septiembre, estas reservas se contrajeron en 9,3 millones de barriles, mientras que los analistas esperaban un nuevo incremento de aproximadamente 1,8 millones de barriles, según el consenso reunido por la agencia Bloomberg.
En total y sin considerar las reservas estratégicas, los inventarios se situaron en 415,4 millones de barriles.
Esta marcada disminución se explica en gran parte por la evolución de las exportaciones, que prácticamente se duplicaron de una semana a otra para alcanzar un máximo desde diciembre de 2023, con 5,3 millones de barriles diarios (mbd).
Las importaciones de petróleo disminuyeron en más de 9% y solo superaron ligeramente a las exportaciones, con una diferencia del orden de 415.000 barriles por día.
En contraste, las refinerías estadounidenses utilizaron su capacidad algo por debajo de la semana inmediata anterior, al 93,3% (frente al 94,9%).
En tanto, la producción estadounidense de petróleo crudo disminuyó ligeramente a 13,48 mbd, pero se mantuvo cercana a su nivel récord.
Estados Unidos también registró un aumento en la venta de productos refinados de 4,3%, debido en particular a un crecimiento en los volúmenes de gasolina entregados (+3,6%).
tmc/er/mr/val
Otras noticias de Energía
- 1
Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo de este lunes 15 de septiembre
- 2
La advertencia a los conductores en Chicago: de cuánto es la multa por llevar banderas en el auto
- 3
El niño prodigio de Pensilvania que tiene 9 años y estudia neurociencias en la universidad: “Quiero ser neurocirujano”
- 4
Arnold Schwarzenegger vuelve a la carga contra Gavin Newsom en California: “Es una locura permitirlo”