Cairo y Mendoza, primeros venezolanos en dirigir equipos rivales en MLB

WASHINGTON (AP) — Miguel Cairo irradiaba orgullo mientras el mánager interino de los Nacionales de Washington hablaba sobre el arduo trabajo que él y su compatriota venezolano Carlos Mendoza realizaron para conseguir puestos al mando de equipos del béisbol de las Grandes Ligas.

Cairo y Mendoza de los Mets de Nueva York se convirtieron el martes por la noche en los primeros venezolanos en la historia de MLB en enfrentarse como mánagers.

“Somos dos compatriotas, amigos, y ahora estar intercambiando la alineación en el plato, estamos emocionados por ello. Estamos orgullosos de representar a los latinos en Estados Unidos, representar a nuestro país en Estados Unidos y, por supuesto, representar a nuestras organizaciones”, afirmó Cairo. “Para mí, es un sueño hecho realidad”.

Mendoza fue contratado por los Mets después de la temporada 2023, convirtiéndose en el tercer mánager venezolano en la historia de las mayores. Cairo se convirtió en el cuarto cuando Washington lo promovió a piloto interino en julio tras despedir a Dave Martinez.

“Es un honor para ambos”, expresó Mendoza. “Me siento honrado por ello. Sabes, esto es algo importante en casa. No lo reconocí hasta que me lo mencionaron. Pero sí, es un día especial”.

Antes del juego, Cairo y Mendoza posaron para fotos detrás del plato con los brazos alrededor de los hombros del otro, luego se abrazaron antes de regresar a sus respectivos dugouts. Después del primer lanzamiento, la pelota del juego fue retirada, destinada al Salón de la Fama del Béisbol. Los Mets de Mendoza vencieron 8-1 a los Nacionales de Cairo, últimos en la División Este de la Liga Nacional.

Cairo, de 51 años, y Mendoza, de 45, tienen vínculos con la organización de los Yankees de Nueva York. Los Yankees fueron uno de los nueve equipos para los que Cairo jugó durante una carrera de 17 años, y Mendoza fue coach durante mucho tiempo con la organización antes de que los Mets lo contrataran. Ambos coincidieron cuando Cairo trabajó como coordinador de infield de ligas menores de los Yankees.

Ozzie Guillén fue el primer venezolano en dirigir en las mayores. Lideró a los Medias Blancas de Chicago de 2004 a 2011 y ganó un título de la Serie Mundial en 2005, luego dirigió a los Marlins de Miami en 2012. Al Pedrique fue mánager de Arizona durante la mitad de la temporada 2024, pero los Diamondbacks y los Medias Blancas no se enfrentaron ese año.

Cuando se le preguntó si le sorprendía que el hito no hubiera llegado antes, Cairo dijo que el camino para convertirse en mánager de MLB es difícil para todos.

“Tienes que pasar por las ligas menores, tienes que abrirte camino. Tienes que trabajar realmente”, comentó. “Nada es fácil y tienes que ganártelo. Y, sabes, él se lo ganó. Creo que yo me lo gané”.

___

AP Deportes: https://apnews.com/hub/deportes