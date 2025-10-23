California desplegará la Guardia Nacional para distribuir comidas

El estado de California desplegará la Guardia Nacional para ayudar a distribuir comidas a los estadounidenses que pasan necesidades en medio del cierre administrativo del gobierno, conocido como "shutdown".

Cientos de miles de trabajadores federales en todo el país no están recibiendo su salario mientras los demócratas y republicanos en Washington discuten el presupuesto nacional, lo que deja a muchas familias en dificultades para cubrir sus gastos.

Los pagos a algunos de los estadounidenses más pobres, incluidos los populares cupones alimentarios -un programa de asistencia nutricional-, también están a punto de expirar si no hay un acuerdo en los próximos días.

El gobernador del estado, Gavin Newsom, dijo que activaría a la Guardia Nacional para el tipo de trabajo que ya realizó durante la pandemia de covid-19, cuando esas tropas de reserva ayudaron a servir millones de comidas en bancos de alimentos.

Newsom, que se ha enfrentado a la orden del presidente Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional para apoyar redadas de migrantes en su estado, dijo que también estaba acelerando US$80 millones de apoyo estatal para ayudas alimentarias.

"El fracaso de Trump no es abstracto, literalmente está quitando comida de la boca de las personas", dijo Newsom, quien se espera busque la nominación demócrata para la presidencia en 2027.

"Millones de estadounidenses dependen de los beneficios alimentarios para abastecer a sus familias (...) California está trabajando para garantizar que los beneficiarios (de cupones de alimentos) no pasen hambre cuando los precios están al alza.

A nivel nacional, el programa de asistencia alimenta a más de 42 millones de personas, de ellas unas 5,5 millones en California.

El cierre del gobierno federal, que ya está en su cuarta semana, es el segundo más largo de la historia, sin que haya una solución a la vista.

