California presenta argumentos en la corte contra despliegue de la Guardia Nacional de Trump

SAN FRANCISCO (AP) — La impugnación del estado de California contra el despliegue militar realizado por el gobierno del presidente Donald Trump en las calles de Los Ángeles regresó a un tribunal federal de San Francisco el viernes, después de que un tribunal de apelaciones le dio a Trump una victoria procesal clave en el caso.

La audiencia se produce un día después de que el panel del Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito permitió al presidente mantener el control de los soldados de la Guardia Nacional que desplegó en respuesta a las protestas por las redadas de inmigración.

La decisión de apelación detuvo una orden de restricción temporal del juez federal de distrito Charles Breyer, quien determinó que Trump actuó ilegalmente al activar a los soldados a pesar de la oposición del gobernador de California, Gavin Newsom.

A pesar del revés en la apelación, se espera que los abogados de California pidan a Breyer el viernes una orden judicial preliminar que devuelva el control de los soldados en Los Ángeles, donde las protestas se han calmado en los últimos días, a Newsom.

Trump, un republicano, argumentó que el despliegue de los soldados ha sido necesario para restaurar el orden. Newsom, un demócrata, dijo que su presencia en las calles de una ciudad de Estados Unidos avivó las tensiones, usurpó la autoridad local y desperdició recursos.

Las manifestaciones parecen estar disminuyendo, aunque decenas de manifestantes se presentaron el jueves en el Dodger Stadium, donde un grupo de agentes federales en camionetas SUV y furgonetas de carga se había reunido con sus rostros cubiertos en un estacionamiento. La organización de los Dodgers de Los Ángeles les pidió que se retiraran, y lo hicieron.

El martes, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, retiró un toque de queda en el centro de Los Ángeles que se impuso inicialmente en respuesta al vandalismo y los enfrentamientos con la policía después de que multitudes se reunieran en oposición a que los agentes llevaran a los migrantes a detención.

Breyer determinó que Trump había excedido su autoridad legal, la cual, según él, permite a los presidentes controlar las tropas de la Guardia Nacional estatal solo durante tiempos de "rebelión o peligro de rebelión".

"Las protestas en Los Ángeles están muy lejos de ser una 'rebelión'", escribió Breyer, un fiscal del caso Watergate que fue nombrado por el presidente Bill Clinton y es hermano del juez retirado de la Corte Suprema Stephen Breyer.

El gobierno de Trump argumentó que los tribunales no pueden cuestionar las decisiones del presidente.

El panel de apelaciones dictaminó lo contrario, diciendo que los presidentes no tienen poder ilimitado para tomar el control de la guardia de un estado, pero dijo que al citar actos violentos por parte de los manifestantes en este caso, el gobierno de Trump había presentado suficiente evidencia para demostrar que tenía una justificación defendible para federalizar los soldados.

Por ahora, la Guardia Nacional de California permanecerá bajo control federal mientras el litigio avanza. Es el primer despliegue por parte de un presidente de la Guardia Nacional de un estado sin el permiso del gobernador desde que se enviaron soldados para proteger a los manifestantes del Movimiento por los Derechos Civiles en 1965.

Trump celebró el fallo de apelación en una publicación en redes sociales, llamándolo una "gran victoria" y sugiriendo más posibles despliegues. "En todo Estados Unidos, si nuestras ciudades y nuestra gente necesitan protección, somos nosotros quienes se la daremos si la policía estatal y local no puede, por cualquier razón, hacer el trabajo", escribió Trump.

Por su parte, Newsom también advirtió que California no será el último estado en ver soldados en las calles si Trump se sale con la suya. "El presidente no es un rey y no está por encima de la ley. Seguiremos adelante con nuestro desafío al uso autoritario del presidente Trump de soldados militares de Estados Unidos contra ciudadanos", dijo Newsom.

Mientras tanto, el vicepresidente JD Vance estaba viajando a Los Ángeles el viernes para reunirse con los marines de Estados Unidos que también han sido desplegados para proteger edificios federales, anunció su oficina.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.