California promulga ley pionera en EEUU que regula a los chatbots de IA

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el lunes una ley pionera en Estados Unidos que regula los chatbots de inteligencia artificial, desafiando a la Casa Blanca que promueve que dicha tecnología no pase por controles.

La ley desafía la presión de la Casa Blanca para evitar la regulación de la IA y se promulga después de casos de suicidios de adolescentes tras mantener conversaciones con chatbots.

"Hemos visto ejemplos verdaderamente horribles y trágicos de jóvenes perjudicados por tecnología no regulada, y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras las empresas continúan sin límites necesarios y sin rendir cuentas", dijo Newson tras promulgar la ley.

gc/arp/cjc/val