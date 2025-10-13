California promulga ley pionera en EEUU que regula a los chatbots de IA
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el lunes una ley pionera en Estados Unidos que regu
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el lunes una ley pionera en Estados Unidos que regula los chatbots de inteligencia artificial, desafiando a la Casa Blanca que promueve que dicha tecnología no pase por controles.
La ley desafía la presión de la Casa Blanca para evitar la regulación de la IA y se promulga después de casos de suicidios de adolescentes tras mantener conversaciones con chatbots.
"Hemos visto ejemplos verdaderamente horribles y trágicos de jóvenes perjudicados por tecnología no regulada, y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras las empresas continúan sin límites necesarios y sin rendir cuentas", dijo Newson tras promulgar la ley.
