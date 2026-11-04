California tendrá su primer gobernador de origen latino: quién es Xavier Becerra

El demócrata Xavier Becerra será el primer gobernador de California de origen latino al vencer al republicano Steve Hilton. Hijo de mexicanos, es un político de carrera que trabajó en el gabinete del expresidente Joe Biden y registra una amplia trayectoria en la función pública del estado y del gobierno federal de Estados Unidos.

Xavier Becerra (Partido demócrata): 4.979.472 votos ( 64% ).

(Partido demócrata): 4.979.472 votos ( ). Steve Hilton (Republicano): 2.801.614 votos ( 36% ).

(Republicano): 2.801.614 votos ( ). Porcentaje de votos escrutados: 59% estimado del total.

Trayectoria de Xavier Becerra en California

Xavier Becerra, de 68 años, inició su carrera en la administración pública como asesor del senador estatal Art Torres en el año 1986. Posteriormente, el abogado ejerció el cargo de fiscal general adjunto del Estado Dorado entre 1987 y 1990.

Becerra trabaja en la administración pública desde 1986 Jae C. Hong - AP

De acuerdo con Ballotpedia, en 1990, los votantes del Distrito 59 eligieron a Becerra como integrante de la Asamblea estatal, donde permaneció hasta 1992. Tras ese período, el dirigente dio el salto a la política federal al ganar un escaño en la Cámara de Representantes de EE.UU.

Becerra ocupó una banca en la Cámara Baja del Congreso federal entre 1993 y 2017. Durante esos 24 años, el legislador representó de forma sucesiva a los distritos congresionales 30, 31 y 34 del territorio californiano.

En el Congreso federal, el representante integró el Comité de Medios y Arbitrios y ejerció el liderazgo de la minoría en el Subcomité de Seguro Social. Asimismo, participó en la formulación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

En 2017, asumió el cargo de fiscal general a nivel estatal. Desde esa función, promovió 122 demandas legales contra políticas del gobierno federal entre 2017 y 2021.

Su carrera continuó en marzo de 2021, cuando el Senado federal confirmó su nombramiento como secretario de Salud y Servicios Humanos. El funcionario encabezó esa dependencia del gabinete del presidente Joe Biden hasta enero de 2025.

Victoria electoral de Becerra frente a Hilton: cuándo comienza su gestión

Becerra ganó las elecciones generales para la gobernación de California celebradas este 3 de noviembre de 2026. El candidato del Partido Demócrata superó en las urnas al republicano Steve Hilton.

Su triunfo electoral asegura la continuidad del Partido Demócrata en la jefatura del poder ejecutivo estatal, actualmente con Gavin Newsom a la cabeza. De esta forma, la nueva gestión gubernamental de Becerra comienza de forma oficial el 4 de enero de 2027.

Xavier Becerra venció a Steve Hilton en las elecciones generales y se convirtió en el nuevo gobernador de California Noah Berger - FR34727 AP

Esto se debe a que la Constitución estatal establece que la transición se realice el primer lunes posterior al 1° de enero.

La contienda de noviembre fue la fase final del proceso que inició con la elección primaria abierta del 2 de junio de 2026. En aquella votación de junio, Becerra logró el primer lugar con el 28% de los sufragios, mientras Hilton obtuvo el segundo puesto con el 24,6%.

El mandato de cuatro años al frente de la gobernación colocará a Becerra como sucesor de Newsom. La toma de posesión del 1° de enero de 2027 marcará el inicio de su administración en el estado.

Las prioridades de Becerra como nuevo gobernador de California

En el plano académico, Becerra obtuvo su licenciatura en la Universidad de Stanford en el año 1980. Posteriormente, completó su doctorado en Derecho en la Escuela de Leyes de la misma universidad en 1984.

En el ámbito personal, el dirigente nació en California, es católico y está casado con la doctora Carolina Reyes, médico obstetra y perinatólogo.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

La plataforma política del dirigente prioriza el acceso a la atención médica integral y el fortalecimiento del programa estatal Medi-Cal. Asimismo, su propuesta busca aumentar la construcción de vivienda asequible para reducir el costo de vida familiar.

En materia ambiental, Becerra promueve el desarrollo de energías limpias con tarifas de servicios públicos accesibles para la población. De igual modo, su plan contempla inversiones para prevenir incendios forestales e inundaciones en el territorio californiano.