Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de junio

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 9 de junio la temperatura rondará entre 58 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 2 a 6 mph, Suroeste

: 2 a 6 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El martes 9 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia débil y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El miércoles 10 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 11 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 12 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.