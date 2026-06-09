Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 9 de junio la temperatura rondará entre 58 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El martes 9 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia débil y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.
El miércoles 10 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El jueves 11 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 12 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 15 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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