Crisis energética: Trump ordena reactivar la producción petrolera en la costa de California
El presidente estadounidense busca contrarrestar las tensiones en Medio Oriente y la suba en los precios del combustible; la medida enfrenta una férrea oposición del gobierno estatal
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En un movimiento estratégico destinado a mitigar las repercusiones económicas derivadas de la inestabilidad en Medio Oriente, el presidente Donald Trump ordenó la reactivación de infraestructura petrolera frente a las costas de California. La medida, que impacta directamente sobre la empresa Sable Offshore Corp., reavivó una intensa batalla política con el gobernador Gavin Newsom, quien sostiene un histórico compromiso con políticas de transición hacia cero emisiones y la protección ambiental del Estado Dorado.
Trump decide reactivar licencias para plataformas petroleras frente a California
- El secretario de Energía, Chris Wright, fue el encargado de ejecutar la directriz tras la firma de una orden ejecutiva presidencial el pasado 13 de marzo.
- Según el funcionario, el gobierno federal prioriza la seguridad nacional y el suministro energético por encima de las normativas estatales, las cuales calificó de obstáculos para el desarrollo.
“Lamentablemente, algunos líderes estatales no se han adherido a esos principios, con consecuencias potencialmente desastrosas para nuestra seguridad nacional”, manifestó Wright a través de un comunicado oficial.
La orden habilita la reapertura de la planta en Santa Ynez, un complejo que incluye tres plataformas marítimas, un sistema de oleoductos inactivo desde 2015 y una instalación de procesamiento en Las Flores Canyon.
Desde el Departamento de Energía indicaron que la reactivación permitiría una producción de hasta 50.000 barriles diarios, lo que representaría un incremento del 15% en la capacidad extractiva de California.
Según las autoridades federales, este volumen permitiría sustituir importaciones por cerca de 1,5 millones de barriles mensuales.
La administración Trump fundamentó la medida mediante un dictamen del Departamento de Justicia, el cual autoriza la anulación de leyes locales que interfieran con la producción de combustibles en situaciones de crisis.
Por su parte, Gavin Newsom denunció la medida como un intento de beneficiar a intereses particulares bajo la excusa de la crisis energética.
La oficina del gobernador señaló que la planta de Santa Ynez opera bajo una base ilegal, recordando que su inactividad responde a un derrame por corrosión ocurrido hace una década que causó daños significativos en aves y mamíferos marinos.
“Donald Trump inició una guerra, admitió que dispararía los valores de la gasolina en todo el país y les dijo a los estadounidenses que era un precio pequeño a pagar”, sentenció Newsom.
El gobierno estatal argumenta que este incremento extractivo no alterará los precios internacionales del crudo.
La disputa ahora se traslada a los tribunales, donde el Estado Dorado deberá decidir si impugna la orden federal. Previamente, un juez de Santa Bárbara había prohibido la reapertura hasta que la firma obtuviera los permisos ambientales estatales, exigencia que el jefe de bomberos reforzó en octubre al solicitar reparaciones adicionales.
Sin embargo, después de que la Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Oleoductos consideró que la red era infraestructura interestatal, el gobierno de Trump asumió el control de la decisión. Esto ha dejado a California en una situación legal complicada respecto a sus metas climáticas para 2045.
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