Disparos y rotura de una ventanilla: la CBP lo intentó arrestar en California, pero logró escapar en su vehículo

Un operativo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en California culminó con disparos y una ventanilla rota de un vehículo. El migrante que interceptaron los agentes iba con su familia y huyó del lugar por miedo.

El operativo migratorio en una ciudad de California que derivó en disparos

Francisco Longoria, su hijo y el hermano de su novia viajaban en su auto por las calles de San Bernardino cuando fueron detenidos por agentes enmascarados, alrededor de las 8.40 horas (hora local) del sábado 16 de agosto. El hombre relató que fue rodeado por dos camionetas y que sintió temor porque pidió a los oficiales que se identificaran y no obtuvo respuesta.

El momento en que una familia migrante es interceptada por autoridades migratorias en San Bernardino y el operativo culmina en disparos

En un video difundido por la Inland Coalition for Immigrant Justice en redes sociales, se observó cómo agentes con máscaras frenan el vehículo en el que el ciudadano de origen hispano iba con su familia. Los oficiales le piden que baje la ventanilla del auto, pero él se niega y pide que se identifiquen. “No les abran”, indica a sus acompañantes.

Al instante, uno de los agentes provoca un impacto contra la ventanilla del coche y la rompe. Longoria decide arrancar el vehículo y huir del lugar. Posteriormente, los oficiales iniciaron los disparos.

La coalición en defensa de los derechos de los migrantes señaló que no se presentó una orden judicial Instagram/ic4ij

“No iba a bajar porque no se identificaron”, señaló el hombre de origen hispano a Telemundo. Jonatan, hijo de Francisco, alegó que “todo fue muy rápido” y su cuñado, Martín, expresó el temor de la familia: “Pensábamos que podíamos morir”.

Al llegar a su vivienda, Longoria se comunicó con la policía de la ciudad de California para reportar el hecho, según contó, por lo que los agentes acudieron a su casa y realizaron una inspección de su documentación. Luego de varios minutos de revisión e interrogatorio, pusieron a Longoria en libertad.

Además, el hombre contó que varias personas de la comunidad migrante se concentraron en los alrededores para protestar contra los operativos.

La coalición en defensa de los derechos de los migrantes emitió un comunicado sobre lo sucedido. “Un individuo y su familia fueron detenidos por agentes que no tenían una orden judicial. Fueron perfilados racialmente y les dispararon tres veces”, relataron.

Y concluyeron: “HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional) y La Migra luego llegaron alrededor de las 11 hs. Sabemos que los agentes no tenían una orden. Nos estamos movilizando para proporcionar apoyo legal”.

Qué dijo el DHS sobre el operativo de la CBP en la ciudad de California

El medio mencionado compartió una declaración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre lo sucedido en San Bernardino y advirtió que dos agentes de la CBP resultaron heridos en medio de los disparos.

“Durante un operativo policial selectivo en San Bernardino, oficiales de CBP resultaron heridos al detener un vehículo cuando el sujeto se negó a salir e intentó atropellarlos”, expresaron.

Y detallaron: “Los sujetos obligaron a un oficial de CBP a disparar su arma en defensa propia. El sujeto escapó del lugar“. Los impactos de bala se observaron en las imágenes difundidas en uno de los laterales del vehículo.