El pez que predice terremotos apareció por segunda vez en una playa de California: ¿qué dicen los científicos?

Un pez remo, rara vez visto en la superficie y conocido por su supuesto vínculo con terremotos y desastres naturales, apareció la semana pasada en una playa de Encinitas, California. Esta es la segunda ocasión en la que este espécimen, que puede llegar a medir hasta seis metros de largo, es visto en la costa oeste en lo que va del año, lo que encendió las alarmas de los científico y generó especulaciones sobre un nuevo evento sísmico.

Según informó NBC News, la candidata a doctorado Alison Laferriere, del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, fue quien encontró este pez peculiar. Desde 1901, solo se han documentado 21 peces remo varados en las costas de California. Sin embargo, hace no mucho tiempo este espécimen particular también había sido encontrado en la región. El 15 de agosto, un grupo de nadadores halló uno en La Jolla Cove, en San Diego.

Conocido también como el “pez del fin del mundo” o “pez terremoto”, ha sido protagonista de mitos y supersticiones durante siglos. Algunas culturas consideran que su aparición es un presagio de catástrofes naturales. Un ejemplo reciente de esta conexión ocurrió en Japón en 2011, cuando varios peces remo emergieron en las costas de ese país asiático antes del terremoto de magnitud 9 que provocó un devastador tsunami.

Qué dicen los científicos sobre la aparición del pez remo o “pez del fin del mundo”

Según los científicos, la presencia de peces remo cerca de la superficie suele estar vinculada a cambios en las condiciones oceánicas o a problemas de orientación. Ben Frable, investigador del Instituto Scripps de Oceanografía, en NBC News, sugirió que factores como un posible aumento en la población de estos peces o variaciones en las corrientes marinas podrían explicar el incremento en los avistamientos recientes.

“Encuentros tan raros como este ofrecen una oportunidad increíble para aprender más sobre esta especie y su comportamiento”, afirmó Frable. Además, el investigador mencionó que, aunque no conocen bien las razones exactas, la zona de La Jolla, cerca de Encinitas, próximas a dos cañones submarinos que canalizan agua profunda hacia la orilla, suele ser un punto clave para estas apariciones de peces desorientados o heridos.

Según los científicos, la presencia de peces remo cerca de la superficie suele estar vinculada a cambios en las condiciones oceánicas o a problemas de orientación X (@concienciaradio)

En tanto, según información de Associated Press, el pez remo descubierto en agosto de este año, de más de 3,6 metros, fue trasladado al Centro de Ciencias Pesqueras de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) para investigaciones más detalladas.

Por el momento, la ciencia estableció que no hay una conexión directa entre la aparición de los peces remo y los terremotos. En eso concluyó un estudio publicado en Bulletin of the Seismological Society of America (BSSA) por investigadores japoneses en 2019. Los científicos analizaron un total de 336 avistamientos de peces y 221 terremotos, y solamente encontraron un evento que podría haber sido correlacionado de manera plausible. “Como resultado, es difícil confirmar la asociación entre ambos fenómenos”, escribieron los autores del artículo.

Terremotos en California: incremento de la actividad sísmica en 2024

En agosto de este año, la Dra. Lucy Jones, geofísica e investigadora del Instituto de Tecnología de California (Caltech), advirtió en diálogo con el medio KTLA 5 que los terremotos serán un fenómeno cada vez más frecuente en este estado. En lo que va de 2024, ya fueron 20. Además, tan solo en los últimos dos días, se registraron tres terremotos en Los Ángeles, California.

Los especialistas no descartan un megaterremoto Big One en las próximas décadas en California

Sin embargo, más allá de la leyenda del “pez del fin del mundo”, los terremotos en la costa oeste tienen una explicación científica más acorde. Esto se debe a la actividad sísmica constante de la falla de San Andrés, que se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California.