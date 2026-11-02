Encuesta en Los Ángeles: Karen Bass pasó del 21% al 40% entre votantes latinos y se acerca a Nithya Raman

La disputa por la alcaldía de Los Ángeles mostró un nuevo panorama en las mediciones electorales: una encuesta de UC Berkeley IGS junto con Los Angeles Times reveló un empate general entre Karen Bass y Nithya Raman. No obstante, el respaldo del electorado latino hacia la actual alcaldesa se incrementó.

Karen Bass y Nithya Raman: cómo cambió el voto latino

Uno de los movimientos más notorios de la encuesta aparece entre los votantes hispanos. En septiembre, Raman concentraba el 45% de las preferencias de ese segmento, mientras que Bass obtenía el 21%. La diferencia entre ambas era de 24 puntos.

En el relevamiento de octubre, la alcaldesa llegó al 40%, mientras que la concejala se ubicó en el 43%. De esta forma, la distancia se redujo a tres puntos.

Mark DiCamillo, responsable de Berkeley IGS, vinculó esta modificación con una mayor participación relativa de electores latinos de más edad entre quienes tienen probabilidades de concurrir a las urnas. Ese grupo presenta una mayor inclinación hacia Bass.

El cambio entre los hispanos se suma a la incorporación de antiguos simpatizantes de Spencer Pratt y a las variaciones detectadas en el Valle de San Fernando. En conjunto, estos movimientos modificaron la distribución de preferencias que había mostrado el estudio anterior.

La alcaldesa y la concejala compiten por el cargo municipal en las elecciones del 3 de noviembre Fotomontaje realizado con IA // Foto: X de Bass y de Raman

El voto de Spencer Pratt y los indecisos, dos variables de la elección

El destino de quienes respaldaban al excandidato republicano Spencer Pratt es otro de los puntos observados por los encuestadores. Entre esos votantes, el 41% manifestó ahora su apoyo a Bass, mientras que el 14% se inclinó por Raman. Sin embargo, el 45% todavía no tomó una decisión.

La participación de ese sector también genera interrogantes, ya que una parte de sus integrantes no manifestó una preferencia definida por ninguna de las dos postulantes. Por eso, además de conocer sus intenciones actuales, será importante determinar cuántos concurrirán efectivamente a votar.

“Sin duda, es un alivio para Bass ver que la contienda está tan reñida. Probablemente sentirá que la campaña está teniendo el efecto que ella busca, que es centrar más la atención en Raman y ponerlo a la defensiva”, dijo DiCamillo.

A nivel general, casi uno de cada cinco electores permanece indeciso. Según los datos del relevamiento, la cantidad de mensajes, anuncios y cuestionamientos difundidos por las campañas también aparecieron entre los motivos que llevan a algunos ciudadanos a postergar su decisión.

Quién gana entre Bass y Raman para la alcaldía de Los Ángeles

De acuerdo con UC Berkeley IGS junto con Los Angeles Times, los resultados generales mostraron un empate entre ambas candidatas:

Karen Bass obtuvo el 40% de las preferencias

obtuvo el de las preferencias Nithya Raman también alcanzó el 40%

también alcanzó el El 19% se mantuvo indeciso

Ambas candidatas permanecen empatadas en la contienda por la alcaldía, según la encuesta de Los Ángeles Times Los Ángeles Times

La presencia del grupo de indecisos introduce una variable en una competencia en la que ambas dirigentes pertenecen al Partido Demócrata y buscan reunir apoyos de distintos sectores de la ciudad.

La valoración de ambas dirigentes también forma parte del escenario electoral, Raman registró un 42% de opiniones favorables y un 49% desfavorables. En el caso de Bass, el 32% expresó una opinión positiva, mientras que el 65% manifestó una valoración negativa.

La imagen de la actual alcaldesa está condicionada por las críticas que recibió después de los incendios de enero de 2025. Al mismo tiempo, las acciones de comunicación de su campaña llevaron a Raman a responder cuestionamientos sobre su posicionamiento político y sus propuestas.

La distribución territorial del voto incorpora otro elemento a la competencia. En el Valle de San Fernando, Bass pasó a reunir el 44% de las preferencias, frente al 33% de Raman. En septiembre, la relación favorecía a la concejala, por lo que el cambio modifica la distribución de apoyos en esa región.