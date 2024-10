Es ingeniero de Google en California y se mudó a un camión para no pagar alquiler: cuánto ahorra por mes

Brandon, un joven ingeniero de software de 23 años, se mudó de Massachusetts a California para trabajar en Google. Allí, tomó una decisión poco común: en lugar de alquilar un departamento en San Francisco, compró un camión, lo convirtió en su vivienda y lo estacionó en el campus de la compañía. Gracias a este método, se ahorró el dinero de la renta y pagó sus créditos estudiantiles en solo un año. Esta es su historia.

Este es el camión 2006, que estacionó en el campus de Google durante varios años Blog: frominsidethebox.com/

El costo de vivir en San Francisco y pensar “fuera de la caja”

Antes de que Google lo contratara para un puesto fijo, Brandon había trabajado para la compañía como pasante durante el verano. Durante ese período, pagó US$2000 al mes por una vivienda compartida. “Me di cuenta de que estaba pagando una cantidad exorbitante de dinero por el apartamento en el que me alojaba y casi nunca estaba en casa. Básicamente, no estás invirtiendo en nada y no estás construyendo un futuro. Eso fue realmente difícil de conciliar para mí”, le contó a Business Insider.

Con esta reflexión en mente, cuando se mudó definitivamente a la ciudad para trabajar en Google, en 2015, buscó una solución habitacional poco habitual. En lugar de alquilar un departamento, invirtió los US$10.000 de su bono de contratación en un camión Ford 2006, lo amobló con lo mínimo indispensable y lo dejó estacionado en el campus de Mountain View.

Cómo hizo su nuevo hogar en cinco metros cuadrados

Por ser un espacio reducido, de solo cinco metros cuadrados, Brandon tuvo que acostumbrarse a una vida minimalista. Solo instaló unos pocos muebles y elementos. “Lo principal que tengo es una cama, una cómoda y un perchero para colgar mi ropa. Aparte de eso y algunos animales de peluche, no hay prácticamente nada allí”, relató el joven en su blog personal Pensamientos desde dentro de la caja.

El interior del camión que Brandon convirtió en su hogar Blog: frominsidethebox.com/

Para iluminar, el ingeniero usaba las luces incorporadas en el techo del camión y una lámpara de pilas que detecta el movimiento para la noche. Su celular y sus auriculares los recargaba con una batería portátil que enchufaba en su trabajo, al igual que su notebook del trabajo. Además, comía en la cafetería de la empresa y se duchaba cada mañana en el gimnasio del campus. Así, su vivienda solo le costaba US$121 por mes, en concepto de seguro del vehículo.

Ahorrar e invertir, las motivaciones de Brandon

Una de las principales motivaciones de Brandon era cubrir rápidamente los US$22.434 que debía en préstamos estudiantiles. Gracias a que no pagaba alquiler, lograba ahorrar “casi el 90%” de su ingreso después de los impuestos, por lo que pudo saldarlos en apenas “seis meses”.

Además de liberar sus finanzas personales, vivir en el camión le permitió disfrutar de otros lujos. “Me dio la oportunidad de salir a cenar a buenos restaurantes y disfrutar de San Francisco de una manera que no habría podido si estuviera pagando un alquiler elevado”, aseguró.

La vida en el estacionamiento y su nuevo hogar

A pesar de lo poco convencional de su situación, Brandon encontró otras ventajas, además de la económica, de vivir en un camión. El trayecto desde su “casa” hasta la oficina le demandaba unos pocos pasos, lo que también le ahorraba horas de tráfico y estrés.

Solo una vez tuvo un incidente con el personal de seguridad del campus, que lo despertó en medio de la noche para averiguar por qué el camión estaba estacionado allí. Sin embargo, después de que mostró su credencial de Google, el malentendido se resolvió sin problemas. “Incluso se disculparon por despertarme”, relató.

Con el dinero que ahorró de alquiler, Brandon pagó sus préstamos estudiantiles y pudo comprar una casa Blog: frominsidethebox.com/

Brandon también consideraba su particular estilo de vida como una forma de prepararse para futuras aventuras. “Si tengo pensado viajar por el mundo, tendré que sentirme cómodo con situaciones de vida no convencionales, y este es sin duda un buen punto de partida”, escribió en su blog.

Tras vivir en el camión durante varios años, Brandon, además de saldar sus créditos estudiantiles, pudo ahorrar para su futuro. Así, logró comprarse una casa, en la que mantiene su estilo minimalista, según compartió al medio citado.

LA NACION