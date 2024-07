Este es el estado que más sufre “el éxodo de la riqueza” en EE.UU.

Escuchar

Los impuestos son un gran desincentivo para muchos ciudadanos. Según datos publicados por el Wall Street Journal, el éxodo de la riqueza de algunos estados continúa. En este sentido, el IRS ha señalado que hubo una migración de contribuyentes e ingresos brutos ajustados entre estados.

El estado que salió más perjudicado es California, que perdió ingresos por U$S23,800 millones. Es que las personas que viven allí pagan una enorme cantidad de impuestos estatales sobre la renta a la Junta de Impuestos de Franquicia California, que es muy superior a otros estados.

Cuánto se paga de impuestos en California

La tasa máxima del impuesto sobre la renta en California fue, hasta fines del 2023, del 13,3%. Sin embargo, a partir del inicio del 2024, la nueva tasa máxima pasó a ser del 14,4%, es decir, un 1,1% adicional.

Según Robert W. Wood, especialista en impuestos, señala a Forbes Estados Unidos que esto es el resultado de que no se haya establecido ningún límite al impuesto sobre la nómina de los empleados del 1,1% de California para el respectivo Seguro de Incapacidad Estatal.

Dicha tasa se aplica a los contribuyentes que ganen más de 1 millón de dólares. Si bien parece un porcentaje excesivo, se ha debatido incrementarlo aún más, concretamente hasta un 16,8%. Sin embargo, ninguno de estos proyectos prosperó.

Asimismo, advierte que la tasa del 13,3% de California todavía se aplica a las ganancias de capital, las cuales difícilmente se parecen a una exención fiscal, ya que son un problema para los inversores de California desde hace bastante tiempo.

En cuanto a nivel federal, la tasa de ganancias de capital es del 20% para los contribuyentes con mayores ingresos. Según el especialista, si a esto se le agrega el impuesto a la inversión neta del 3,8% establecido por “Obamacare”, se llega a un 23,8%.

Esto genera que se acumule el 23,8% con el 13,3%, haciendo que los ciudadanos de California sean unos de los que más ganancias de capital pagan en el mundo. Además, hace énfasis que, antes de grandes transacciones como ventas masivas de acciones, acuerdos judiciales, entre otras cuestiones, se suelen tomar medidas.

Sin embargo, la paradoja se da que, pese a los elevados tributos, muchos contribuyentes terminen deseando pagar en California luego de mudarse. Esto se debe a que, en algunas situaciones particulares, este estado puede cobrar impuestos sin importar donde viva el contribuyente.

La Junta de Impuestos de California (FTB por su nombre en inglés) controla de forma exhaustiva a los residentes y, en el caso de ex residentes (no residentes en la actualidad) investiga cómo y cuándo se fueron. De esta forma, la carga de demostrar que ya no se es californiano cae en las personas.

¿Cómo mudarse de California y no pagar más impuestos en este estado?

Como se mencionó, muchos buscan mudarse a estados con menor carga tributaria. Sin embargo, si se permanece por nueve meses o más, se presume residencia e incluso en los casos de más de seis meses.

Wood detalla que mudarse parece sencillo, pero, si no se tiene especial cuidado en la forma que se hace, podría ocasionar una auditoría de residencia.

En este apartado aclara que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede auditar tres o seis años y, en el caso de California, en ocasiones lo hace sin límites. Esto hace que presentar una declaración de impuestos como no residente, es decir, solo declarar los ingresos cuya fuente sea de California como no residente después de la partida, sea la mejor decisión.

