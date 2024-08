Este proyecto de ley en California permite a inmigrantes indocumentados ser dueños de casas, pero el tiempo se acaba

El estado de California avanza con un proyecto de ley que beneficiaría a los inmigrantes indocumentados a la hora de solicitar préstamos para comprar su primera casa. Se trata de la medida AB1840, que ya cuenta con la aprobación de los legisladores, pero aún falta la firma final del gobernador, Gavin Newsom.

La nueva norma protegería a los extranjeros de ser rechazados para el programa de apoyo Dream For All (DFA), que proporciona préstamos de hasta el 20% del valor de una casa, o 150 mil dólares, lo que sea menor. “Este proyecto de ley especificaría que un solicitante que cumpla con todos los demás requisitos para un préstamo bajo el programa, no será descalificado únicamente basándose en el estatus migratorio”, indican en el documento.

Este proyecto permitirá que los inmigrantes indocumentados no sean rechazados en el programa DFA de California Pexels

Ley AB-1840: ¿cuál es el siguiente paso para que se apruebe?

El Programa de asistencia para la compra de viviendas AB-1840 ya fue aprobado por la Legislatura, con 23 fotos a favor y 11 en contra, después de un extenso debate que generó conflictos entre republicanos y demócratas. Solo falta la firma del gobernador, Gavin Newsom. Tiene tiempo hasta finales de septiembre para aprobarla o vetarla.

Para Joaquín Arámbula, autor del proyecto de ley, esta legislación se trata de equidad y es una solución ante la crisis de viviendas. “La AB1840 tiene como objetivo brindar una oportunidad a personas trabajadoras y responsables que sueñan con ser dueñas de una casa y transmitir ese legado a sus hijos, un sueño que todos tenemos para todas nuestras familias en California. Y eso incluye a los inmigrantes indocumentados que han vivido aquí durante décadas y pagan sus impuestos”, manifestó en un comunicado.

Por su parte, los republicanos que están en contra del proyecto expresan que California debería priorizar a los ciudadanos que vivan en el estado de forma legal. El senador Brian Dahle expresó: “California está luchando con un déficit de miles de millones de dólares, y numerosos programas de vivienda y para personas sin hogar que brindan asistencia vital a tantos californianos en dificultades enfrentan recortes presupuestarios. La AB 1840 perjudicaría aún más a los veteranos”.

Ley AB-1840 de California: ¿qué contempla?

Esta ley es una extensión del programa California Dream For All (DFA), o Programa de Préstamos de Apreciación Compartida, que brinda apoyo a las personas que desean comprar una casa con un monto máximo de beneficio de 150 mil dólares. De ser aprobada, los inmigrantes podrán anotarse al sistema de lotería para recibir esta ayuda.

Los requisitos para adquirir un préstamo hipotecario en el Estado Dorado Pexels

Las personas que deseen anotarse al programa, deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

Completar la solicitud de preinscripción a través del portal de inscripción de DFA. También deberá cargar la carta de aprobación del prestamista aprobado por CalHFA.

Al menos uno de los solicitantes debe ser residente de California.

Al menos uno de los prestatarios debe ser un comprador de vivienda de primera generación, es decir, que no tenga título o interés de propiedad.

Una vez que cierren las inscripciones, la agencia sorteará entre 1700 a 2000 personas para entregarles el vale con el monto correspondiente. El ganador tendrá 60 días para gastarlo en la compra de una casa.

LA NACION