Gavin Newsom sobre Becerra, el nuevo gobernador electo: “Hijo de inmigrantes, un producto del sueño californiano que enfrentará a Trump”

Gavin Newsom celebró la victoria de Xavier Becerra en las elecciones en California. El candidato demócrata se impuso en las urnas el martes 3 de noviembre sobre el republicano Steve Hilton y será el primer gobernador latino elegido para ese cargo en el estado. Con alrededor del 59% de los votos estimados contabilizados, reunía el 64% de los sufragios, frente al 36% de su adversario, según el recuento publicado por NBC News.

Newsom celebró el triunfo de Becerra y resaltó su origen migrante

Con el 59% de los votos contabilizados, Becerra registraba 4.982.430 sufragios contra 2.804.925 que consiguió Hilton, sobre un total de 7.787.355 boletas reportadas.

Luego de que el candidato demócrata sea declarado ganador, Newsom usó su cuenta de X para felicitar al candidato que lo sucederá en el puesto. “Xavier Becerra será un gobernador que llevará la antorcha por California —alguien que, junto con la Dra. Reyes, representará a nuestro estado y a sus diversas comunidades”, escribió, para luego resaltar su origen latino: “Hijo de inmigrantes, un producto del sueño californiano que se enfrentará a Donald Trump y representará nuestros valores. ¡Felicidades!“.

Gavin Newsom felicitó a Xavier Becerra por su triunfo en las elecciones a gobernador de California X: @GavinNewsom

Por qué Becerra será el primer gobernador latino electo

El triunfo de Becerra establece una diferencia histórica: California ya tuvo un gobernador de ascendencia mexicana, Romualdo Pacheco, quien ocupó el cargo en 1875. Según la Biblioteca Estatal, llegó a la gobernación desde la vicegobernación, después de la renuncia de Newton Booth, y permaneció aproximadamente diez meses al frente del estado.

Pacheco había sido elegido vicegobernador en 1871 y dejó la gobernación el 9 de diciembre de 1875. Ese antecedente explica por qué Becerra será el primer latino elegido para encabezar el Ejecutivo californiano y el primero de ese origen en ejercerlo desde el siglo XIX.

There is no American greatness without California, and no California without our diverse communities. Diversity isn’t our shortcoming. It’s our superpower.



Thank you, California. pic.twitter.com/gFNRrJ9a2x — Xavier Becerra (@XavierBecerra) November 4, 2026

Para la comunidad hispana, el resultado incorpora así una dimensión de representación política vinculada al acceso al máximo cargo estatal. El triunfo de Becerra representa el regreso de un latino a la gobernación después de un siglo y medio.

Qué anticipa el triunfo sobre la relación de California con Trump

Becerra llegará al cargo después de haber sido fiscal general de California y secretario de Salud y Servicios Humanos durante la administración de Joe Biden. Durante su campaña, prometió defender al estado frente a las políticas de Donald Trump, incluidas las relacionadas con inmigración y derechos electorales.

El candidato demócrata Xavier Becerra celebra su triunfo por la gobernación de California BENJAMIN FANJOY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Esos compromisos sitúan la política migratoria entre los asuntos relevantes para los residentes latinos durante la transición. AP señaló que la victoria mantiene la confrontación política entre California y la Casa Blanca para los dos últimos años del segundo mandato presidencial de Trump.

El resultado también prolonga el control demócrata de la gobernación, que el partido conserva desde 2011.

Cuándo es el último día de trabajo de Newsom como gobernador en California

Newsom asumió el cargo por primera vez en 2019 y fue reelecto en 2022. El gobernador demócrata dejará el cargo tras dos mandatos.

La Constitución estatal de California establece que el gobernador se elige cada cuatro años. Dado que el 1° de enero de 2027 es viernes, el sucesor de Newsom debe asumir el lunes 4 de enero.

Actualmente, el mandatario estatal atraviesa el final de su segundo período al frente de la administración de California. El Artículo V, Sección 2, establece que ningún gobernador puede servir más de dos mandatos, por lo que no estaba habilitado para presentarse como candidato a la reelección para un tercer mandato.