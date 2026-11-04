Inundaciones en Los Ángeles: la advertencia de la NOAA para Acción de Gracias y Navidad 2026

El área de Los Ángeles alcanzó en 2026 la cifra récord de días con inundaciones costeras en sus más de 100 años de registro histórico. Ante esta situación inédita, la oceanógrafa de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), Karen Kavanaugh, advirtió que el fenómeno continuará y que se prevén episodios de inundaciones costeras aún más intensos durante las semanas de Acción de Gracias y Navidad.

La advertencia de la NOAA para Los Ángeles en Acción de Gracias y Navidad

De cara a las festividades de Acción de Gracias y Navidad, la NOAA instó a las comunidades costeras a tomar precauciones con suficiente antelación debido al récord de inundaciones que registró Los Ángeles, en California, este año.

La NOAA aconsejó retirar los vehículos de las zonas bajas para evitar que sufran daños por la corrosión del agua salada, conseguir sacos de arena y mantenerlos instalados durante semanas, y monitorear de cerca los avisos de las autoridades Fotomontaje generado con IA

“Es inusual tener que prestar atención, cuando hace un tiempo precioso afuera, pero se les aconseja que tal vez muevan sus autos de las áreas bajas que podrían dañarse con el agua salada, consigan sacos de arena y consérvenlos durante semanas”, indicó Kavanaugh en una entrevista con CBS News.

Además, aconsejó a los residentes del área afectada que monitoreen de cerca los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y los gobiernos locales.

“Sigan sus avisos sobre inundaciones costeras a medida que se acerquen esos eventos... y aunque podemos identificar cuándo hay mareas altas más altas de lo normal, puede haber tormentas que exacerben las inundaciones en otras partes del mes, así que es importante mantenerse informados y tener un plan”, agregó.

En este 2026, Los Ángeles suma 12 días de inundación, lo que supera la marca previa de nueve días alcanzada en 1983 Brontë Wittpenn - San Francisco Chronicle

El récord de inundaciones en el área de Los Ángeles y alrededores

Desde que se instaló el mareógrafo de Los Ángeles en 1923, la jurisdicción nunca había registrado tantos días de inundación como sucedió este año.

En lo que va de 2026, el mareógrafo de Los Ángeles registró 12 días en los que el nivel del agua superó el umbral de inundación costera, frente al récord anterior de nueve días establecido en 1983.

Asimismo, según Kavanaugh, los registros aún no tienen en cuenta los datos de octubre de 2026, por lo que el número real podría ser mayor y los totales de 2026 se encaminan a superar con creces los años anteriores con altos índices.

Al margen del área que cubre Los Ángeles, las cifras recopiladas también muestran el mayor número de días de inundación registrados en la historia de San Diego, La Jolla y Santa Bárbara. Por su parte, Santa Mónica, Port San Luis y Monterey registraron lecturas que se ubicaron entre las 10 más altas de su historia.

“Creo que esto ilustra claramente la importancia del evento que estamos viviendo”, expresó la oceanógrafa. “Es significativo por los niveles de agua, por su altura y por la frecuencia con la que afecta a estas zonas”, señaló luego.

Además, enfatizó que en esta ocasión la causa de las inundaciones es diferente a eventos anteriores. A diferencia de los desastres causados por ciclones tropicales o tormentas invernales severas, la oceanógrafa calificó este evento como “inundación en días soleados”.

“Al menos esta semana, el evento no se debe a un ciclón tropical, sino a las mareas astronómicas, a la onda Kelvin y al agua más cálida. Esto nos impresiona, porque estamos acostumbrados a ver inundaciones catastróficas causadas por ciclones tropicales o grandes tormentas, y este no es el caso esta semana”, reflexionó.

Por qué se inunda California: los cuatro factores que identifica la NOAA

De acuerdo con el análisis de la NOAA, la elevación extraordinaria del nivel del agua responde a la combinación simultánea de cuatro factores: