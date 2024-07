La insólita recomendación de un parque nacional de California para proteger a los vehículos de las marmotas

Escuchar

Los parques nacionales Sequoia y Kings Canyon en California albergan una gran biodiversidad en sus áreas protegidas. Entre los principales mamíferos que los visitantes pueden observar allí se encuentran las marmotas, unos roedores de 55 centímetros de largo y 18 de alto. Aunque pueden parecer simpáticos y amigables, las autoridades emitieron una alerta para que los visitantes protejan sus vehículos de estos pequeños animales, ya que muchas veces muerden los cables y provocan fallas eléctricas.

Desde la primavera hasta mediados del verano boreal, se puede encontrar varias marmotas en el parque nacional. Por su parte, los guardaparques han constatado que muchas veces dañan los autos de las personas. En específico, rompen con sus dientes las mangueras del radiador y también los cables, por lo que muchos vehículos quedan varados allí por un largo tiempo.

Las autoridades del parque nacional intentan preservar la integridad física de las marmotas, como también la seguridad de los vehículos Freepik

Ese no es el único problema: muchas veces, estos roedores no logran salir a tiempo del compartimiento del motor antes de que regresen los conductores. En estos casos, algunos mueren por las altas temperaturas, mientras que otros sobreviven y son transportados a otras zonas lejos de su hábitat natural.

Las recomendaciones para que las marmotas no dañen los vehículos

Las autoridades del parque nacional publicaron un manual para que sus visitantes protejan sus autos y, a la vez, cuiden la biodiversidad de los parques Sequoia y Kings. El primer consejo es lavar el exterior del vehículo, el chasis y también el compartimiento del motor antes de visitar el área, para evitar que hayan quedado restos de comida que atraigan a estos mamíferos.

Luego de dejar estacionado el auto en el parque, se recomienda cubrirlo con una lona y envolverlo lo mejor posible, para prevenir que las marmotas ingresen. “Cubra los huecos de las ruedas. Ya no se recomienda envolver el vehículo con alambre de gallinero, ya que las marmotas han aprendido a esquivar el alambre”, aseguran.

Las recomendaciones de las autoridades del parque nacional para prevenir el ataque de las marmotas a los autos Parque Sequoia y Kings Canyon

Los guardaparques advierten que está prohibido utilizar métodos tóxicos para evitar que las marmotas accedan a los vehículos. “No utilice ningún veneno ni sustancia que suponga un riesgo para el medio ambiente, la salud humana o animal, la seguridad o la propiedad”, aclaran.

Por último, señalan que, antes de encender el vehículo, hay que chequear que no haya daños: “Revise las mangueras, las correas, el cableado eléctrico, el aislamiento y el nivel de líquido del radiador. Inspeccione debajo del vehículo para ver si hay señales de fugas de refrigerante o líquido de frenos. Gire la llave a la posición de encendido, pero no arranque el vehículo. Compruebe que se enciendan todas las luces indicadoras. Si las luces no se encienden, es posible que el cableado esté dañado. Arranque el motor y escuche si hay ruidos inusuales. Reporte cualquier daño a su vehículo”.

Los conductores deben revisar que no haya marmotas escondidas en sus vehículos Freepik

Las marmotas habitan en tierras altas como sierras y montañas. Los lagos, praderas, bosques abiertos y kilómetros de granito son de su preferencia, ya que en estos sitios encuentran refugio y comida para subsistir. Dentro del parque conviven con otros pequeños mamíferos como las liebres, ardillas y puercoespines. También con otros de gran tamaño, como los osos y los ciervos.

