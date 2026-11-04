Ley de arrepentimiento para conductores en California: los compradores tienen tres días para cancelar la operación

La ley SB 766, denominada Ley CARS de California, entró en vigor el 1° de octubre de 2026 para regular las transacciones de vehículos en los concesionarios del estado. La normativa otorga nuevos derechos de cancelación y transparencia en favor de las personas que adquieren o alquilan automóviles.

California: en qué consiste el derecho de cancelación de tres días para los compradores

La legislación otorga un plazo de tres días para cancelar la compra o el contrato de arrendamiento de un vehículo usado con un precio igual o menor a 50.000 dólares. El comprador o arrendatario dispone de este derecho sin necesidad de presentar una causa o justificación ante el vendedor.

La nueva ley en California otorga un palzo de tres días para cancelar la compra o el contrato de arrendamiento de un vehículo usado Fotomontaje generado con IA

Según el texto de la ley, el período de tres días naturales comienza el día posterior a la firma del contrato comercial. Si el tercer día coincide con una jornada en que la agencia mantiene sus puertas cerradas, el plazo se extiende hasta el siguiente día hábil.

Para ejercer la devolución, el vehículo usado no debe registrar un recorrido superior a las 400 millas (643 km) desde la entrega. Además, el automóvil debe conservar las mismas condiciones físicas y mecánicas iniciales, salvo por el desgaste razonable del uso diario.

El comerciante debe entregar una notificación por escrito en un documento separado, titulado Derecho de Cancelación de tres Días. Si las partes negociaron la venta en un idioma distinto al inglés, el documento debe figurar en esa misma lengua.

Prohibición de cobros por productos adicionales y reglas de transparencia en el precio total

La ley también prohíbe el cobro de productos o servicios adicionales que no aporten un beneficio real al comprador. Entre estos elementos, destacan los rellenos de nitrógeno en neumáticos con pureza inferior al 95% y los cambios de aceite para vehículos eléctricos.

Asimismo, la norma impide el cobro de marcados de convertidores catalíticos en automóviles que carecen de esta pieza. Tampoco corresponde aplicar cobros por garantías de protección de pintura que anulan la cobertura original del fabricante del coche.

La nueva ley en California también obliga a los concesionarios a revelar el precio total del automóvil en todas las promociones y en la primera comunicación escrita con el cliente Freepik

Los concesionarios deben revelar el precio total del automóvil en todas las promociones y en la primera comunicación escrita con el cliente. Este precio total abarca los ajustes del vendedor y los accesorios instalados antes de la oferta comercial.

Durante las negociaciones, el vendedor debe informar por escrito que los productos adicionales son de carácter opcional. Las agencias no pueden condicionar la venta ni el financiamiento a la compra de estas coberturas complementarias.

Qué son las tarifas de restitución que pueden cobrar los concesionarios

El concesionario puede cobrar una tarifa de restitución de inventario a quien ejerza la cancelación del contrato. Este cobro equivale al 1,5% del precio del vehículo, con un monto mínimo de US$200 y un máximo de US$600.

Si el automóvil registró un recorrido mayor a 250 millas, la agencia puede sumar US$1 por cada milla adicional. Este cobro suplementario por millaje recorrido no puede superar la cifra de US$150 en total.

En un plazo máximo de 48 horas tras la cancelación, el comerciante debe cancelar el contrato y devolver todo el dinero pagado. Si la persona entregó un vehículo usado como parte de pago, la empresa debe restituir ese mismo automóvil con sus llaves.

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Asimismo, los comerciantes deben conservar todos los registros de ventas, contratos, anuncios y quejas durante un período mínimo de dos años. El incumplimiento de esta regla constituye una infracción directa a la ley estatal.