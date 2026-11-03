Midterm elections USA 2026: a qué hora se conocen los resultados de las elecciones en California hoy

California celebra hoy, martes 3 de noviembre, sus elecciones generales, en las que el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton disputan la gobernación. Los ciudadanos también eligen a sus 52 representantes en la Cámara Baja Federal y renuevan las 80 bancas de la Asamblea estatal y 20 escaños del Senado estatal.

¿A qué hora se conocen los primeros resultados en California?

Los primeros resultados comienzan a publicarse a partir de las 20 hs de California, bajo el horario estándar del Pacífico (PST), equivalentes a las 23 hs del este de Estados Unidos (EST).

El procesamiento de sobres demorados y la validación de identidades prolongarán el conteo Magnific

Esta diferencia de tres horas se mantiene tras el cambio de horario del domingo 1° de noviembre, cuando ambas regiones atrasaron sus relojes una hora. La Secretaría de Estado de California establece que los cómputos comienzan a difundirse después del cierre de los centros de votación.

Las cifras pueden consultarse en el portal estatal de resultados de California, disponible en electionresults.sos.ca.gov, que se actualiza durante la noche electoral. Los funcionarios electorales de los condados deben transmitir sus totales al menos cada dos horas durante el escrutinio preliminar, hasta completar esa etapa del recuento.

El horario marca el inicio de la difusión de resultados, pero no garantiza que todos los condados publiquen sus primeros datos al mismo tiempo ni que las contiendas queden definidas esa noche.

¿Por qué los resultados de las elecciones en California no son definitivos este martes?

El escrutinio continúa después de la jornada electoral porque las autoridades deben procesar las boletas pendientes, entre ellas los votos enviados por correo y los sufragios provisionales.

Los votos provisionales requieren una verificación de la elegibilidad de los electores antes de incorporarse al cómputo. En el caso de las boletas postales, el calendario electoral oficial establece dos requisitos:

Fecha del matasellos: debe ser del 3 de noviembre o anterior

debe ser del 3 de noviembre o anterior Plazo de recepción: las oficinas electorales de los condados deben recibir las boletas hasta el 10 de noviembre

El discurso de Gavin Newsom sobre la importancia de las elecciones en California

¿Cuándo se certifican los resultados oficiales de California?

Los resultados difundidos durante la noche electoral son preliminares. La certificación definitiva se realiza durante las semanas posteriores, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría de Estado. Las fechas principales son:

3 de diciembre: último día para que los condados certifiquen sus resultados.

último día para que los condados certifiquen sus resultados. 4 de diciembre: fecha límite para que los funcionarios electorales de los condados remitan una copia electrónica completa de los resultados a la Secretaría de Estado.

fecha límite para que los funcionarios electorales de los condados remitan una copia electrónica completa de los resultados a la Secretaría de Estado. 11 de diciembre: fecha límite para la certificación estatal de los resultados oficiales.

¿Cuándo asume el nuevo gobernador de California tras las elecciones de 2026?

El candidato electo asumirá la gobernación el lunes 4 de enero de 2027 por un período de cuatro años. Así lo establece la Secretaría de Estado de California en su guía oficial para los comicios de 2026.

La fecha responde al artículo V, sección 2, de la Constitución estatal, que establece que el mandato del gobernador comienza el primer lunes posterior al 1° de enero siguiente a la elección.

El funcionario electo reemplazará al demócrata Gavin Newsom, quien no puede presentarse a un tercer mandato tras haber completado dos períodos consecutivos. Esta restricción se encuentra contemplada en el mismo artículo V, sección 2, de la normativa estatal.

El nuevo gobernador ejercerá sus funciones durante cuatro años, hasta enero de 2031, de acuerdo con la duración del mandato prevista por la legislación de California.