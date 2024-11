Ni alimentarlos ni correr: qué hacer ante un oso en California

En California, la interacción entre humanos y osos negros crece a medida que más personas exploran áreas silvestres o se establecen cerca de ellas. Un encuentro inesperado con estos animales puede ser peligroso si no se maneja de manera adecuada. Para minimizar el riesgo, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW, por sus siglas en inglés) brindó recomendaciones específicas.

Los osos negros muestran signos de incomodidad, como gruñidos y chasquidos, cuando se sienten amenazados.

Osos en California: cómo saber si el animal se siente amenazado

Los osos negros son generalmente animales solitarios y no suelen atacar a humanos a menos que se sientan en peligro o provocados. Según el CDFW, estos emiten señales claras cuando están molestos o se sienten amenazados, entre ellos bufidos, el chasquido de sus mandíbulas y una postura corporal baja.

Estos comportamientos indican incomodidad y la posibilidad de un ataque si la persona no se retira de inmediato. Además, los osos suelen “cargar en falso”, es decir, correr hacia un intruso, pero detenerse antes de atacarlo. Esta acción tiene como objetivo advertir y asustar, dando la oportunidad de retirarse sin apresurarse ni correr.

Al notar estos signos, se debe evitar cualquier movimiento brusco que pueda intensificar la tensión. La reacción recomendada implica mantener la calma, mantenerse erguido y no hacer contacto visual directo, ya que los osos pueden interpretar esta acción como un desafío. CDFW recalca que, si el animal no se muestra molesto, no es necesario hacer ruidos fuertes ni mover los brazos para ahuyentarlo.

El aumento de encuentros con osos en California motivó al CDFW a emitir recomendaciones para evitar conflictos.

Qué hacer y qué evitar en presencia de un oso

Para prevenir una reacción violenta por parte del oso, el CDFW elaboró una serie de pasos básicos para lidiar con estos encuentros. Evitar el pánico es esencial, así como entender los siguientes puntos:

No correr : aunque la primera reacción puede ser esta, el oso podría interpretar esta acción como un instinto de presa y perseguir . Mantenerse firme, dar pasos lentos hacia atrás y alejarse sin girar es la mejor respuesta.

: aunque la primera reacción puede ser esta, . Mantenerse firme, dar pasos lentos hacia atrás y alejarse sin girar es la mejor respuesta. No hacer ruidos agresivos : aunque algunos creen que hacer sonidos espanta al oso, esto puede provocar el efecto contrario y hacerlo más agresivo.

: aunque algunos creen que hacer sonidos espanta al oso, esto y hacerlo más agresivo. Evitar alimentarlos: darle de comer a osos está prohibido en California, y el CDFW enfatiza que hacerlo incrementa el riesgo de futuras interacciones peligrosas, ya que los osos se acostumbran a ver a los humanos como una fuente de alimento.

Además, el uso de un spray de pimienta diseñado para osos puede resultar útil, aunque solo se recomienda en casos extremos de ataque inminente. Este aerosol puede disuadir al animal sin causarle daño permanente.

La importancia de evitar dejar alimentos en zonas abiertas

El acceso a alimentos es una de las principales razones de la cercanía de los osos a zonas habitadas. Durante la temporada de “hiperfagia” (cuando estos aumentan su consumo de comidas en preparación para la hibernación), se vuelven especialmente interesados en cualquier fuente, ya sea basura, comida para mascotas o frutas en patios. Las recomendaciones incluyen:

Usar contenedores de basura a prueba de osos : en áreas con alta presencia de estos animales, es aconsejable mantener los desechos en recipientes adecuados para evitar su acceso.

: en áreas con alta presencia de estos animales, es aconsejable mantener los desechos en recipientes adecuados para evitar su acceso. Recoger frutas caídas : si hay árboles con estos alimentos, es importante recoger los que caen, ya que los osos pueden ser atraídos por estos.

: si hay árboles con estos alimentos, es importante recoger los que caen, ya que los osos pueden ser atraídos por estos. Guardar alimentos para mascotas en interiores: este tipo de comida es un atractivo fuerte para los osos, por lo que mantenerla en la casa ayuda a reducir su presencia.

El uso de recipientes de basura a prueba de osos es fundamental para evitar que estos animales busquen comida en áreas urbanas.

El CDFW advierte que la alimentación de osos en zonas habitadas no solo representa un peligro para las personas, sino también para los animales. Los osos que se acostumbran a la comida humana se vuelven más atrevidos, lo cual aumenta su riesgo de ser considerados una amenaza y ser removidos o sacrificados.

Conservar la seguridad y proteger a los osos

El CDFW estima que la población de osos negros en California ronda entre los 50 mil y 81 mil ejemplares, distribuidos en diversas áreas del estado, entre ellas la Sierra Nevada y las zonas costeras del norte.

Estos osos juegan un papel ecológico importante, al controlar poblaciones de otras especies y dispersando semillas. Sin embargo, el aumento de la interacción con humanos generó conflictos que ponen en riesgo a ambos.

Para ayudar a reducir la presencia de osos cerca de zonas urbanas, las autoridades recomiendan que los habitantes de estas áreas adopten prácticas responsables, como asegurar sus basureros y no dejar comida al alcance de estos animales. La implementación de estas recomendaciones, asegura el CDFW, puede reducir la frecuencia de encuentros peligrosos, lo que protege tanto a la población humana como a la población de osos.

De este modo, la coexistencia segura con estos imponentes animales en California depende de la responsabilidad y del conocimiento de quienes habitan o visitan áreas cercanas a su hábitat natural.