¿Quién gana las elecciones en California? Así están las encuestas entre los candidatos hoy, lunes 7 de octubre

Kamala Harris y Donald Trump se enfrentan en las urnas este 5 de noviembre, en las elecciones 2024 en Estados Unidos, en las que se definirá el futuro presidente de ese país norteamericano. Aunque falta menos de un mes para la contienda electoral, los votantes ya expresan sus preferencias, y en algunos estados hay un claro favorito, como en California.

Harris ostenta una gran ventaja sobre Trump en California FiveThirtyEight

De acuerdo con los datos del promedio de encuestas de FiveThirtyEight, a nivel nacional se experimenta una situación de gran paridad, con menos de tres puntos de diferencia entre ambos candidatos. Mientras Harris obtiene el 48,4% de los apoyos, Trump el 45,9%, un escenario que se repite en la mayoría de los estados. Sin embargo, hay otros que generalmente suelen mostrar una tendencia marcada y aparentemente irreversible en cada elección; y uno de ellos es California, que aporta 54 votos electorales.

Encuestas presidenciales 2024 en California: los últimos sondeos

En el estado gobernado por el demócrata Gavin Newsom, la ventaja de Harris por sobre Trump es notoria. Según el promedio de FiveThirtyEight la distancia entre ellos es de casi 25 puntos porcentuales: con una media de 59,6% para ella y de 34,7% para él. Esa misma brecha fue señalada por Capitol Weekly en su último informe, que además reveló que experimento un ensanchamiento considerable desde mediados de agosto (cuando los valores eran de 57% vs. 37%).

A quién votaría hoy cada segmento social en California ActiVote

Si bien no hay ningún sondeo que ubique en el Estado Dorado a Trump a la cabeza, sí hay algunos que señalan un margen de ventaja algo menor para Harris. El último de University of Southern California/California State University Long Beach Center for Urban Politics and Policy/Cal Poly Pomona registró un apoyo del 58% para la vicepresidenta y del 36% para el exmandatario, lo que supone una distancia de 22 puntos entre ellos.

Otras encuestas incluso consideran una diferencia mucho mayor que el promedio, de hasta 28 puntos, como es el caso de la firma ActiVote, que informó que un 64% de los consultados respondió que votaría por Harris y un 36% a Trump, que es similar a los resultados de 2020, donde Biden se impuso por 29 puntos (63,5% vs. 34,3%).

Quién ganó en California en las últimas elecciones en EE.UU.

La última vez que un republicano se impuso en California fue hace 36 años, con George H. W. Bush en las elecciones de 1988. Desde entonces, el Estado Dorado ha elegido de forma sistemática a los candidatos liberales en cada uno de los comicios. Así, en 1992 y 1996, eligieron a Bill Clinton; en 2000, a Al Gore; en 2004, a John Kerry; en 2008 y 2012, a Barack Obama; en 2016, a Hillary Clinton; y en 2020, a Joe Biden.

Qué es el Colegio Electoral de EE.UU. y cómo funciona

En EE.UU. las elecciones no son directas, sino que se realizan mediante un mecanismo de voto indirecto. Esto quiere decir que los ciudadanos no eligen directamente a sus máximas autoridades, sino a los miembros que su estado aportará al Colegio Electoral, y que luego serán los encargados de votar por el presidente y vicepresidente.

Cómo funciona el sistema electoral de EE.UU. ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Colegio Electoral, en tanto, es el intermediario y está compuesto por 538 miembros, también llamados compromisarios o electores. Cada jurisdicción tiene un número de electores definido por la cantidad de senadores y representantes que tiene en el Congreso de EE.UU. Así, en 48 estados y Washington DC, el espacio ganador consigue todos los votos electorales de ese estado, sin importar si se impuso por una mínima diferencia o por un amplio margen; a excepción de Maine y Nebraska, que tienen cada uno una variación de representación proporcional.

Aunque son libres de votar a cualquier persona elegible para presidente, siempre se comprometen antes a hacerlo por un candidato específico. Luego definirse la composición del Código Electoral, estos electores eligen al próximo presidente, con una mayoría de al menos 270 votos del total.

LA NACION