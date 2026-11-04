Quién gana las elecciones en Los Ángeles 2026: Karen Bass o Nithya Raman

Los Ángeles acudió a las urnas el 3 de noviembre para definir quién se queda con el gobierno de la ciudad: la actual alcalde demócrata, Karen Bass, o la desafiante representante de la izquierda del mismo partido, Nithya Raman. Con el 62% de los votos escrutados, el resultado es reñido:

Nithya Raman lidera temporalmente con el 51.1% de los votos .

. Karen Bass consigue por ahora el 48.9%, pero diferencia es muy estrecha y hay miles de votos pendientes de conteo.

Elecciones en Los Ángeles 2026: quién es Karen Bass, la alcaldesa que consiguió su segundo mandato

Bass es la 43ª alcaldesa de Los Ángeles y la primera mujer en liderar el poder ejecutivo de la ciudad. Obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Salud en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills, se graduó del programa de Asistente Médico de la Escuela de Medicina Keck de la USC y completó una maestría en Trabajo Social en la USC.

Bass es la 43.ª alcaldesa de Los Ángeles y la primera mujer en liderar el ejecutivo de la ciudad Eric Thayer - FR171986 AP

Comenzó su activismo político en la adolescencia, cuando participó en la campaña presidencial de Robert Kennedy y en protestas contra la guerra de Vietnam, según The New Yorker.

Fue miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU. entre 2011 y 2022 y de la Asamblea Estatal de California de 2004 a 2010, donde fue presidente durante su último mandato.

En las elecciones de 2022, Bass decidió postularse para la alcaldía de Los Ángeles. Enfrentó al empresario Rick Caruso y consiguió una victoria con el 54.8% de los votos.

Quién es Nithya Raman, la “Mamdani de LA” que derrotó a Bass por la alcaldía

Raman nació el 28 de julio de 1981 en Kerala, India. Emigró a Estados Unidos a los seis años y tiene una licenciatura en Teoría Política de la Universidad de Harvard, según consignó su sitio web.

Nithya Raman anunció el sábado su postulación a la alcaldía de Los Ángeles Facebook Nithya for the City

La demócrata representa al Distrito 4 de la ciudad desde 2020 en el Concejo Municipal de Los Ángeles y ha impulsado lo que describe como las “protecciones para inquilinos más fuertes del país”.

Raman anunció su candidatura para la alcaldía de la Gran Naranja el pasado 6 de febrero y representó un desafío directo a Bass, dado que la concejal apoyó la reelección de la alcaldesa antes del cierre de la inscripción de candidatos.

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Los sondeos mostraban una contienda electoral reñida y cambiante para Bass y Raman. Según el estudio realizado por UC Berkeley IGS/L.A. Times entre el 19 y 25 de octubre, ambas estaban empatadas con un 40% de apoyo entre votantes probables.

Por su parte, otra encuesta realizada por California Post / McLaughlin & Associates entre el 15 y el 18 de octubre mostró el liderazgo de Raman con un 47% frente a un 39% de Bass.