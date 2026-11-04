Quién ganó las elecciones en California y las midterms 2026 entre republicanos y demócratas

Los californianos acudieron las urnas el 3 de noviembre para elegir al próximo gobernador de California. Minutos después del cierre de urnas, Xavier Becerra fue declarado ganador de los comicios con el 64% de los votos, frente a Steve Hilton (que alcanzó el 36%) cuando el escrutinio había avanzado un 58,5%.

Xavier Becerra, demócrata de origen latino será el nuevo gobernador de California

Becerra nació en el seno de una familia de inmigrantes mexicanos. Según consignó en su sitio web de campaña, su padre trabajaba como obrero de la construcción, mientras que su madre emigró desde Jalisco a EE.UU.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

“Es hijo de inmigrantes mexicano-americanos que llegaron a Estados Unidos con solo US$12 en el bolsillo”, destaca su sitio web de campaña.

Inició su carrera política en 1987, cuando trabajó como fiscal general adjunto en el Departamento de Justicia de California. Se mantuvo en el cargo hasta 1990, cuando fue electo a la asamblea estatal, donde representó al Distrito 59 en el condado de Los Ángeles.

En 2017, Xavier Beccera asumió como fiscal general de California Noah Berger - FR34727 AP

En 2017, asumió como fiscal general de California, convirtiéndose en el primer latino en ejercer ese cargo, y en 2020 se desempeñó como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos durante la administración Biden, donde lideró la respuesta federal ante la pandemia de Covid-19.

Steve Hilton, el hijo de inmigrantes que intentó ser gobernador de California

Hilton nació el 25 de agosto de 1969 en Londres, Reino Unido. Es hijo de inmigrantes húngaros que huyeron del comunismo presente en su país durante la década de 1950.

Inició su carrera en el Departamento de Investigación del Partido Conservador en los años noventa, cuando aún estaba bajo el liderazgo de Margaret Thatcher. Allí participó de forma activa en una campaña de elecciones generales.

En 2012, Hilton se mudó con su familia a Silicon Valley, California. Al asentarse en el país norteamericano, comenzó a enseñar en el Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford, conocido como “d.school”.

En paralelo a esto, el republicano condujo desde 2017 el programa The Next Revolution en Fox News. También es autor de varios libros, como Califailure, un texto que critica las políticas del actual gobernador de California, Gavin Newsom, en el estado.

¿Becerra o Hilton? Qué proyectaban las encuestas sobre las elecciones en California

Los últimos sondeos proyectaban una ventaja amplia de Becerra sobre Hilton de hasta 22 puntos. Según la encuesta de Survey USA realizada entre el 19 y 24 de octubre, el demócrata encabezaba la contienda con un 54% frente al 32% del republicano.

En otro estudio del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC, por sus siglas en inglés) realizado entre el 16 y 22 de octubre, Becerra también lideraba la intención del voto, con un 61% frente al 37% de Hilton.