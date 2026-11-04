Resultados en vivo de las elecciones en California: quién gana entre Xavier Becerra y Steve Hilton

Steve Hilton (Partido Republicano) y Xavier Becerra (Partido Demócrata) se enfrentan este martes 3 de noviembre por la gobernación de California. El candidato que se imponga en las urnas será quien reemplace al actual líder estatal, Gavin Newsom. Los electores se acercaron durante todo el día a los centros electorales y pueden emitir su sufragio hasta las 20 h del Pacífico (1 de la madrugada de Argentina). Hasta el momento, la jornada se desarrolla con normalidad y no se presentaron inconvenientes.

Votación anticipada en California: cuántas personas votaron y quién va ganando

La votación anticipada en California ya cerró y el 28% de los 25,7 millones de votantes registrados ya han emitido su sufragio antes de este martes. Hasta el momento, se registraron 7.201.815 votos por correo y en persona de forma anticipada. De los cuales el 51% corresponden a electores demócratas registrados, mientras que el 28% es de republicanos y un 21% no se identifica con estos partidos.

El gobernador Gavin Newsom permanece inmóvil mientras su pareja, Jennifer Siebel Newsom, le coloca una calcomanía de votante en la solapa tras emitir sus votos el día de las elecciones en el Centro Cívico del condado de Marin, en San Rafael, California, el martes 3 de noviembre de 2026. Brontë Wittpenn - San Francisco Chronicle

Becerra tras emitir su voto: “Queremos luchar contra esa intimidación”

Después de votar en Sacramento, el candidato demócrata Xavier Becerra habló con la prensa e insistió en que los californianos se acerquen a las urnas, en lo que considera su posibilidad de alcanzar el gobierno estatal convirtiéndose en el primero de origen latino. “Queremos ver una participación récord [de votantes], queremos luchar contra esa intimidación, esa obstrucción”, dijo, según consignó Los Angeles Times.

Al mismo tiempo, apuntó contra Donald Trump y advirtió por una posible intención de escrutinio electoral: “Ya hemos visto esta película antes; era una película de serie B”.

Becerra ya emitió su voto (Fuente: X/@XavierBecerra)

La última publicación de Hilton en redes sociales antes de conocerse los resultados

El candidato republicano Steve Hilton que busca arrebatarle el poder a los demócratas pidió a los votantes que acudan a las urnas y compartió con su electorado un video en el que se lo puede ver vender gasolina a 3 dólares. “Hoy es tu oportunidad. Las urnas cierran a las 8 pm, ¡así que vota por el cambio!“, escribió en su cuenta de X.