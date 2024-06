Salario mínimo en San Francisco: a cuánto aumenta a partir del 1° de julio

Escuchar

Cada cierto tiempo, normalmente entre una y dos veces por año, los estados aumentan sus salarios mínimos en EE.UU. El país no tiene una norma estandarizada, por lo que varía por industria y sobre todo, por estado e incluso por ciudad. Y si bien la mayoría realizó la actualización a principios de año, algunos tomaron la iniciativa ahora, como en San Francisco, California.

De acuerdo al Artículo 1.4 del Código de Trabajo y Empleo de San Francisco, los empleados -incluidos los de tiempo parcial y temporarios- de esta ciudad deben recibir ahora en julio un salario no inferior a $18.67. Hasta el momento, a los empleados que realizan trabajos en San Francisco, se les está pagando como mínimo $18.07, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Salario Mínimo.

El mismos documento aclara que “un número limitado de ‘empleados subvencionados por el gobierno’ estarán sujetos a una tasa de salario mínimo de $16.51 a partir del 1 de julio de 2024″.

Trabajadores acomodan medicinas en un depósito. (Archivo AP Foto/Fernando Llano, archivo) Fernando Llano - AP

Cómo se actualiza el salario mínimo en San Francisco

Este nuevo salario mínimo estará vigente hasta el 30 de junio del 2025, dado que los aumentos en San Francisco son una vez al año, y mediante un índice pactado desde el Gobierno que toma como referencia en Índice de Precios al Consumidor.

Si no ocurre nada extraordinario no será hasta después de esa fecha que habrá una evaluación de la ley, tanto por si sube o si baja. Por otra parte, y de acuerdo al Sitio web del Departamento de Trabajo de EE. UU., El SMI (Salario Mínimo Interprofesional) se mantuvo en 2023 en 1256,7 dólares al mes en promedio, una cifra que no viene aumentando en lo que va de este año.

Para tener en cuenta, el salario mínimo interprofesional o SMI es la cuantía retributiva mínima o el valor del salario mínimo que recibe un trabajador por la jornada legal de trabajo, independientemente del tipo de contrato que tenga.

Salario mínimo de California para empleados de comida rápida en 2024

En tanto, según la legislación AB 1228 , el salario mínimo de California para los empleados de restaurantes de comida rápida en cadenas nacionales es de $20 por hora (aumentó en abril).

Empleados de restaurantes de comida rápida según esta nueva ley:

La ley se aplica sólo a los empleados de “restaurantes de comida rápida”. Las preguntas frecuentes del Departamento de Relaciones Industriales establecen que, para ser considerado un restaurante de comida rápida, el restaurante debe cumplir con los siguientes criterios:

El restaurante debe ser un “restaurante de servicio limitado” en California. Un restaurante de servicio limitado es aquel que ofrece servicio de mesa limitado o nulo, donde los clientes piden alimentos o bebidas y pagan por esos artículos antes de consumirlos.

Vista del horizonte de San Francisco. (Archivo AP Foto/Jeff Chiu, Archivo) Jeff Chiu - AP

El restaurante forma parte de una cadena de restauración de al menos 60 establecimientos a nivel nacional. Un establecimiento es un único restaurante que ofrece alimentos o bebidas a los clientes. Las ubicaciones comerciales que realizan únicamente trabajos administrativos, de almacén o de preparación de alimentos no se cuentan como “establecimientos” para el mínimo de 60 establecimientos.

El restaurante se dedica principalmente a la venta de alimentos y bebidas para consumo inmediato.

