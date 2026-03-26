Salario mínimo: hasta US$24 por hora para algunos trabajadores de la salud en California a partir de junio
Las leyes prevén que el Estado Dorado aumente paulatinamente los sueldos desde el segundo semestre del año
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El esquema salarial en el sector de la salud en California atraviesa una transformación significativa que ya comenzó a implementarse y que continuará escalonadamente en los próximos años. Con nuevas leyes en vigor, determinados trabajadores podrían alcanzar ingresos de hasta US$24 por hora desde mediados de este año, aunque el impacto real dependerá del tipo de institución, su tamaño y su financiación.
El nuevo marco legal de California que impulsa los aumentos
De acuerdo con información del Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR, por sus siglas en inglés), la suba del salario mínimo para trabajadores de la salud se origina en una serie de leyes recientes: SB 525 (2023), SB 828 (2024) y SB 159 (2024).
Estas normativas incorporaron nuevas secciones al Código Laboral estatal con el objetivo de elevar progresivamente los ingresos de quienes trabajan en establecimientos sanitarios.
Según el DIR California, la normativa entró en vigencia el 16 de octubre de 2024, momento desde el cual comenzó a aplicarse un cronograma de aumentos diferenciado. Para acceder a estos salarios más altos, los empleados deben cumplir dos condiciones fundamentales: desempeñarse en centros de salud contemplados por la ley y realizar tareas vinculadas directa o indirectamente con la atención médica.
Quiénes pueden acceder al salario de hasta US$24 por hora
El incremento salarial no es uniforme para todos los trabajadores del sector. Según el DIR California, los valores más altos —que alcanzan los US$24 por hora— corresponden a empleados de determinadas instituciones, especialmente aquellas de gran escala o con estructuras complejas.
Entre los establecimientos contemplados, se encuentran:
- Hospitales generales de atención aguda con servicios completos las 24 horas
- Sistemas integrados de salud con más de 10.000 empleados a tiempo completo
- Hospitales psiquiátricos y centros especializados en salud mental
- Clínicas de diálisis
- Centros de atención administrados por grandes condados
En estos casos, el esquema salarial establece que:
- Desde el 16 de octubre de 2024 hasta el 30 de junio de 2025: US$23 por hora
- Desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026: US$24 por hora
- Posteriormente, el salario continuará en aumento hasta alcanzar los US$25 por hora y luego se ajustará según la inflación
Esto quiere decir que, para junio de este año, el aumento hacia los US$24 por hora deberá estar completo.
Diferencias salariales según el tipo de establecimiento
No todos los centros de salud ofrecen el mismo nivel salarial. El esquema definido por el DIR California establece múltiples categorías con incrementos progresivos que varían considerablemente.
Por ejemplo, los denominados “safety net hospitals” —hospitales que atienden a una alta proporción de pacientes con cobertura pública— tienen un calendario más gradual. En estos casos, el salario pasa de US$18 por hora en 2024 a US$18,63 entre julio de 2025 y junio de 2026, con aumentos paulatinos hasta llegar a US$25 recién entre 2033 y 2034.
Asimismo, las clínicas comunitarias, rurales o de atención intermitente comienzan con un mínimo de US$21 por hora hasta 2026, luego suben a US$22 y finalmente alcanzan los US$25 en 2027.
También existen diferencias según el tamaño del condado que administra el centro de salud. En los que son más grandes —con más de cinco millones de habitantes—, los trabajadores pueden alcanzar los US$24 por hora desde julio de 2025, alineándose con los hospitales de gran escala.
Qué tareas califican como servicios de salud
El DIR California subraya que el alcance de la ley es amplio y no se limita a funciones clínicas. Se consideran parte del sistema de salud tanto los servicios médicos directos como aquellos que permiten su funcionamiento.
Entre las tareas incluidas, se encuentran:
- Atención al paciente, enfermería y cuidado directo
- Trabajo de residentes, internos y becarios
- Servicios técnicos y auxiliares
- Limpieza, mantenimiento y seguridad
- Administración, facturación y codificación médica
- Atención en call centers o logística hospitalaria
- Servicios de alimentación y lavandería
Esta definición amplia implica que miles de trabajadores que anteriormente no eran considerados dentro del núcleo sanitario ahora pueden beneficiarse del nuevo salario mínimo.
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