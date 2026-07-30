Tiene 16 años, protagonizó un rescate heroico en el mar de California y será condecorado por Trump: “¡Muy valiente!”

En California, a finales de julio, un adolescente protagonizó el rescate de un niño de 10 años que había sido arrastrado por el mar en una playa de Santa Cruz, un momento que quedó registrado en imágenes por los testigos. Días después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo invitó a la Casa Blanca para entregarle el reconocimiento al “más alto honor civil”.

El socorrista relató cómo fue el rescate del niño en California

El sábado 25 de julio de 2026, un socorrista de 16 años llamado Ryder Williams rescató a Nathaniel Rai, de 10 años, en la playa estatal de Seabright en Santa Cruz, California. El pequeño se encontraba en la orilla, en una zona de poca profundidad, cuando perdió el equilibrio y fue arrastrado unas 15 yardas (13,7 metros) mar adentro por olas de entre ocho y 10 pies (2,5 y 3 metros).

El rescate viral de un niño de 10 años en California

“Me encontraba en la línea de flotación, a 15 yardas de la Torre 2, realizando un contacto de seguridad, cuando levanté la vista y vi a un niño, a unas 20 yardas de la torre, perder el equilibrio en agua que le llegaba hasta los tobillos”, contó en declaraciones citadas por Fox News.

“Lo comuniqué por radio, lancé mi radio y mis gafas de sol a la base de mi torre mientras corría hacia el niño. Me puse las aletas en la muñeca, activé mi boya y entré para alcanzarlo”, agregó. Luego, reveló que tras la primera ola no logró sacarlo porque “estaba flojo” y el mar lo empujaba con mucha fuerza.

En el video se puede ver cómo el joven luchó contra las olas y la corriente que frustraban sus esfuerzos, pero no se rindió y finalmente pudo sacar al niño de peligro.

Cómo está el niño rescatado en California

En diálogo con Associated Press el miércoles, Sumit Rai, padre del menor rescatado, destacó en primer lugar la acción heroica de Williams. “Se metió en el agua a pesar de las condiciones mortales. Hay olas de tres metros, resacas y corrientes fuertes”, resaltó.

En esa línea, señaló que su hijo le explicó que se ahogó y perdió el conocimiento: “Estaba muy cabizbajo, todavía en estado de shock”. Además, contó que el episodio aún está presente en la cabeza del joven, que expulsó arena de sus pulmones y, aunque no presentó heridas físicas graves, actualmente sufre de trauma psicológico.

El adolescente de California contó que estaba en una torre de vigilancia cuando vio que el agua tapaba los tobillos de un niño en problemas para salir del mar Captura de video @santacruznow

El adolescente Ryder Williams protagonizó un rescate viral en California y fue invitado por Trump a la Casa Blanca para recibir un homenaje por su valiente acto Captura de video @santacruznow

El reconocimiento de Trump al socorrista que rescató a un niño en la playa de California

El acto de valentía de Williams atrajo la atención de Trump, quien manifestó su interés en honrar al joven. En un mensaje a través de Truth Social, el presidente aseguró que el socorrista “recibirá la máxima condecoración civil”.

El presidente Trump reveló que invitó al rescatista a la Casa Blanca para recibir la “máxima condecoración civil" @realDonaldTrump Truth Social

“Vamos a traer a este joven héroe y a su familia a la Casa Blanca, quizás junto con el niño al que salvó, para otorgarle una alta condecoración civil. ¡Muy valiente, se lo merece!“, escribió, al citar un mensaje de su hijo, Eric Trump, que le pedía condecorar al rescatista de 16 años.