X se va de California a Texas: Elon Musk confirmó la fecha exacta del cierre de sus oficinas en San Francisco

Después de que el multimillonario Elon Musk anunciara a mediados de julio la mudanza de sus empresas X (antes Twitter) y Space X, de California a Texas, las autoridades de esa res social enviaron un correo electrónico a sus empleados para anunciar la fecha exacta del cierre de su sede central en San Francisco. Será este viernes 13 de septiembre, en lo que podría ser el primer paso del proceso de relocalización.

La determinación del magnate de trasladar las oficinas se dio como respuesta a la decisión del gobernador demócrata Gavin Newsom de impulsar una ley que protege la privacidad de los niños y niñas transgénero en las escuelas californianas, algo que el empresario calificó como “la gota que rebalsó el vaso”.

Las oficinas de X en San Francisco cerrarán en las próximas semanas Google Street View

Según consignó la revista Fortune, en los últimos días les llegó a todos los empleados de X el mismo correo electrónico de su CEO, Linda Yaccarino. “Después de pensarlo mucho, hemos tomado la decisión de cerrar nuestra oficina de San Francisco en las próximas semanas”, confirmó la directora ejecutiva en el mensaje interno.

Otros medios, como Techstory, confirmaron la fecha del cierre, que será este viernes 13 de septiembre. Así, aunque se desconoce el día en la que X se instalará en Texas, sí se sabe que muchos de estos trabajadores de San Francisco deberán reubicar sus funciones en las oficinas existentes en la ciudad de San José, a 77 kilómetros de distancia, y un nuevo espacio compartido enfocado en ingeniería con XAl en Palo Alto, a 54 kilómetros.

“Esta es una decisión importante que afecta a muchos de ustedes, pero es la correcta para nuestra empresa a largo plazo”, explicó Yaccarino, quien además reconoció que, cómo la medida puede llegar a afectar de diferentes maneras a los empleados que viven en San Francisco, las autoridades de la empresa están trabajando “activamente en planes, incluidas las opciones de transporte, para aquellos directamente afectados”.

Elon Musk decidió mudar su empresa de California a Texas por un proyecto de ley que firmó el gobernador Gavin Newsom

La decisión de cerrar las oficinas en la denominada “Ciudad de la Niebla”, en la zona costera del centro de California, ocurre luego de que la empresa omitiera en 2022 varios pagos de alquiler a Shorenstein, la compañía de bienes raíces que administra su edificio de oficinas en 1355 Market Street, según The New York Times. Además, X intentó reducir los costos utilizando parte del espacio en dormitorios para los empleados que no viven en San Francisco.

La razón por la que Musk decidió mudar la sede de X y Space X a Texas

Musk anunció su portazo a mediados de julio, cuando Newsom firmó un proyecto de ley que protege y defiende los derechos de los niños y niñas de la comunidad Lgbtqi+ en las escuelas de California. “Este el colmo. Debido a esta ley y a muchas otras que la precedieron, que atacaban tanto a familias como a empresas, SpaceX trasladará ahora su sede de Hawthorne, California, a Starbase, Texas”, arremetió el magnate a través de sus redes sociales.

La publicación de Elon Musk tras enterarse del proyecto de ley de Newsom @ElonMusk

El proyecto AB 1955, llamado “Ley de apoyo al futuro académico y a los educadores para la juventud de hoy”, prohíbe la discriminación por motivos de género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual en las escuelas públicas, además de restringir a estas instituciones que notifiquen a los padres si su hijo o hija se identifica como transgénero o sobre su orientación sexual.

“El estado te quitará a tus hijos en California”, escribió Musk en sus redes sociales. En tanto, en otra de sus publicaciones, el multimillonario sostuvo: “Hace un año, le dejé claro al gobernador Newsom que las leyes de esta naturaleza obligarían a las familias y empresas a abandonar California para proteger a sus hijos”.

