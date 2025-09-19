Cámara de Representantes de EEUU aprueba ley para evitar el cierre administrativo

```html

La mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó este viernes por un estrecho margen un proyecto de ley de financiación provisional el viernes para intentar evitar el cierre administrativo del gobierno estadounidense.

La posibilidad de que los republicanos en el Senado aprueben la medida este mismo viernes estaba en el aire, a causa de las divergencias internas.

Ambas cámaras entran en receso la próxima semana y vuelven a trabajar el 29 de septiembre.

El año fiscal estadounidense se termina el 30 de septiembre, con lo cual los riesgos de un "shutdown" (cierre) son elevados.

Un cierre del gobierno implicaría en primer lugar dejar en suspenso las operaciones no esenciales, con licencias sin sueldo que podrían afectar a cientos de miles de empleados públicos.

El proyecto de ley de la Cámara fue aprobado con 217 votos a favor y 212 en contra.

Solo un demócrata de la Cámara respaldó la llamada "resolución continua", mientras que dos republicanos se unieron a los demócratas para oponerse al proyecto.

Los demócratas en el Senado han declarado que bloquearán la medida hasta que los republicanos accedan a negociar con ellos.

Los republicanos del presidente Donald Trump tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero debido a las reglas del Senado tendrán que convencer al menos a siete senadores demócratas para que voten a favor de su presupuesto.

Los republicanos de la Cámara presentaron el proyecto de ley a principios de esta semana para financiar agencias federales hasta el 21 de noviembre, mientras incluyen fondos para más seguridad a funcionarios gubernamentales.

"El proyecto de ley de gastos exclusivo de los republicanos de la Cámara no cumple con las necesidades del pueblo estadounidense y no hace nada para detener la crisis de atención médica que se avecina", dijeron el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, en una declaración conjunta publicada el martes.

La última vez que el Congreso enfrentó un cierre, en marzo de este año, los republicanos se negaron a negociar con los demócratas sobre recortes presupuestarios generalizados y el despido de miles de empleados federales, pero los demócratas accedieron finalmente a no votar en contra del presupuesto.

