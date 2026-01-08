Cámara de Representantes de EEUU reactiva un grupo de cabildeo sobre Argentina

La Cámara de Representantes de Estados Unidos reactivó un grupo de cabildeo (caucus en inglés), encargado de revitalizar las relaciones con Argentina, a petición de un legislador republicano y otro demócrata, declaró este jueves a la AFP una fuente del órgano legislativo.

"El comité administrativo aprobó oficialmente nuestro registro", dijo a la AFP Gabe Gary, consejero del representante republicano Michael Rulli, del estado de Ohio.

Rulli y el demócrata Darren Soto (Florida) son los promotores de esta "plataforma bipartidista dedicada a fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Argentina mediante sesiones de información, actos y debates", detalló el asistente de Rulli mediante un correo electrónico.

Un caucus congresista en Estados Unidos es una agrupación formal de legisladores interesados por un tema común, sin distinción de partidos.

El caucus Argentina-Estados Unidos estuvo operativo desde 2017, durante el primer mandato de Donald Trump, hasta 2023, cuando fue disuelto.

Este relanzamiento coincide con la estrecha alianza diplomática y económica entre Trump y el presidente Javier Milei.

Estados Unidos ayudó decisivamente en octubre a Argentina con una línea de financiamiento de 20.000 millones de dólares para estabilizar el peso, sometido a gran presión en los mercados.

Esa ayuda, y el respaldo político de Trump y la plana mayor de su gobierno a Milei contribuyó a relanzar el proyecto ultraliberal argentino, que logró una importante victoria legislativa semanas después.

Estados Unidos señaló paralelamente que quería entablar negociaciones para comprar carne de res y ayudar a bajar los precios en el mercado interno, algo que suscitó las protestas de asociaciones ganaderas.

En noviembre, Washington anunció una batería de acuerdos de liberalización comercial con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala.

Milei, que se ha reunido en varias ocasiones con Trump, ha impulsado el refuerzo de las relaciones bilaterales a todos los niveles.

Argentina mostró su respaldo al derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, ahora encarcelado a la espera de juicio en Nueva York.