Camarero inesperado: un oso se toma el mostrador de una heladería en California

Un oso curioso en busca de algo dulce se vio atrapado tras el mostrador de una heladería en California el fin de semana.

El enorme animal parecía estar como en su propia casa cuando agentes de la oficina del sheriff se presentaron para investigar lo ocurrido en la turística South Lake Tahoe el domingo en la mañana.

Los oficiales ahuyentaron al inusual camarero úrsido fuera de la tienda, no sin antes hacer algunas fotos de su encuentro.

"Tras animarlo un poco, el oso al final se retiró, pero solo después de haber mostrado su interés por el helado de fresa", publicó en su página de Facebook la oficina del sheriff del condado de El Dorado.

"Afortunadamente, Fuzzy el oso prácticamente no causó daños en el local y apenas si fue necesaria una limpieza".

Los osos son comunes en California y a menudo buscan comida en espacios humanos, incluyendo vehículos y residencias.

Los ataques de estos mamíferos son poco frecuentes, pero algunas veces pueden causar destrozos, en especial si no encuentran una vía de escape.