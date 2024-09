Cambio de horario en Oklahoma: cuándo hay que retrasar los relojes

Si bien aún quedan unas semanas más para disfrutar del follaje de otoño con sus tonalidades amarillentas y anaranjadas, la temporada de invierno está cerca y eso significa un segundo cambio de horario en 2024 en la mayor parte de Estados Unidos, incluidos los residentes de Oklahoma. Durante la primera semana de noviembre, los estadounidenses abandonarán el horario de verano boreal para regresar a la hora estándar.

La primera implementación del cambio de horario fue con base en la Ley de Hora Estándar de 1918, que comenzaba el último domingo de marzo y culminaba el último domingo de octubre. Con el paso del tiempo, la regulación se modificó hasta adoptar la Ley de Horario Uniforme de 1966, que continúa vigente y se aplica de manera casi uniforme en todo Estados Unidos, excepto por cuatro territorios y dos estados. Con base en esta legislación, el Daylight Saving Time (DST) comienza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre.

En Estados Unidos, el cambio de horario se realiza dos veces al año en base a la Ley de Horario Uniforme de 1966 Pexels/Denner Trindade

Oklahoma: ¿cuándo termina el horario de verano para el estado?

El horario de verano en Oklahoma culminará el próximo domingo 3 de noviembre, a las 2 de la madrugada. A esa hora, las personas deberán atrasar una hora sus relojes para regresar a la 1. De esta forma, concluirá el horario de verano boreal que comenzó el pasado domingo 10 de marzo.

Los celulares smartphones y los relojes digitales smartwatches cambian su horario de forma automática, ajustándose a la región de su usuario Freepik

El cambio puede ser manual o automático, dependiendo del dispositivo que se utilice. Los relojes inteligentes y los celulares se ajustan a la zona de residencia del usuario, mientras que los relojes digitales y análogos deberán cambiarse manualmente. Los profesionales recomiendan que el cambio se haga antes de acostarse para no verse afectado por la medida.

Cambio de horario: los expertos advierten efectos negativos en la salud

A pesar de implementarse de manera continua hace más de 50 años, ciertos estados de EE. UU. buscan revocar la regulación por los efectos negativos que puede tener en la salud física y emocional. Así lo advirtió el profesor de medicina del sueño de Harvard, el Dr. Charles Czeisler, quien afirmó que “adelantar el reloj una hora puede desajustar el ciclo circadiano del cuerpo, causando fatiga, alteraciones en el estado de ánimo y dificultades para concentrarse”.

Cuando se cambia el horario abruptamente, los afectados pueden tener síntomas parecidos al jet lag, tales como fatiga, dificultades para concentrarse, irritabilidad, malestar y problemas estomacales. Por este motivo, los opositores a la medida señalan que se debe tener en cuenta los impactos en la salud pública más que los beneficios económicos.

Los profesionales advierten sobre las negativas de este ajuste Pexels / Miriam Alonso

The Council of State Governments, una organización no partidista y sin fines de lucro, informó que desde 2022, “19 estados han aprobado o promulgado leyes que permiten conservar el DST durante todo el año si el Congreso lo permite y, en algunos casos, si otros estados de la región también llevan a cabo el cambio”.

Esos estados son: Alabama, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Kentucky, Luisiana, Maine, Minnesota, Misisipi, Montana, Ohio, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming. Los residentes de California también votaron por una medida electoral que haría permanente el cambio de horario de verano, pero la legislatura estatal aún no procedió.

LA NACION