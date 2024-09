Caminaba en la playa con un detector de metales en la playa, pero hizo un hallazgo “desgarrador” y volvió a enterrarlo

Un descubrimiento en la playa de Oregón despertó el interés en la comunidad de usuarios de la red social Reddit. Un hombre, conocido en esa red social por compartir los hallazgos que hace con su detector de metales, hizo un “desgarrador” descubrimiento en una playa de Oregón. Tras ver lo que había encontrado, no dudó en volver a enterrarlo. “Triste, pero interesante”, opinó en la publicación.

Encontró en las playas de Oregón un frasco con cenizas de un joven que falleció en 2011 Reditt

El buscador de tesoros había hallado un frasco a 15 centímetros de profundidad. Al abrirlo, vio cenizas y un trozo de papel que contenía un mensaje emotivo. En esa nota, una madre compartía la tristeza de haber perdido a su hijo, Steven Genberg, quien había nacido en 1998 y fallecido en 2011. También había una advertencia en caso de que fuera encontrado: se solicitaba respeto y que fuera devuelto a su lugar original.

“Cuando vi el trozo de papel, pensé que podría estar relacionado con el geocaching”, comenzó su relato el hombre. Se trata de una actividad al aire libre en la que los participantes utilizan un GPS o un dispositivo móvil para buscar escondites en los que hay una caja con un registro, donde las personas que lo encuentran dejan su nombre y la fecha antes de volver a ocultarlo.

No obstante, rápidamente se dio cuenta de que se trataba de otra cosa. “Basado en la cantidad de cenizas, supongo que hay algunos más de estos en algunos de sus lugares favoritos”, comentó. Además, contó que volvió a ponerlo en su lugar luego de sacarle unas fotografías.

Cada vez son más las personas que utilizan detectores de metales en las playas

“Supongo que la madre no pensó en nosotros los detectores de metales cuando eligió ese contenedor con metal, pero de todos modos dejó una nota. Basándome en la ubicación, me sorprendería que no seas la primera persona en desenterrarlo”, respondió otro aficionado en la publicación.

La impensada repercusión del descubrimiento: más de 400 mensajes de solidaridad en el obituario

La publicación fue acompañada por una imagen del frasco y de la carta que estaba firmada con el nombre “una madre afligida”. Este post se volvió viral rápidamente y obtuvo miles de ‘me gustas’ y comentarios. Una gran cantidad de usuarios expresaron su apoyo a la madre, con palabras de aliento y empatía. “No hay dolor más grande que perder un hijo”, lamentó uno de ellos.

El obituario de Steven R. Genberg se llenó de mensajes de los usuarios de Reddit tras el descubrimiento de sus cenizas Obituario Steven R. Genberg

Sin embargo, de pronto, un usuario se dio cuenta de que los fanáticos de Reddit estaban realizando un acto de solidaridad virtual. Las personas ingresaron a la página web del obituario de Steven R. Genberg realizado por la Funeraria Woodlawn Mt. Cheam y dejaron allí más de 400 mensajes. “Reddit puede ser tan maravilloso a veces... El obituario de este joven estuvo guardado durante 13 años sin ningún comentario y ahora está siendo difundido con amor y oraciones de esta comunidad”, destacó un internauta.

“Que tu alma descanse en paz”, “Aunque nunca nos hemos conocido, mi corazón está contigo en este momento de profunda pérdida”, “Perder a un hijo es un dolor inimaginable y totalmente injusto” y “Apuesto a que no imaginabas que, más de diez años después, varios desconocidos pensarían en ti, pero aquí estamos” fueron algunos de los comentarios.

LA NACION