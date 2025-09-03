LA NACION

Canadiense Auger-Aliassime frustra a De Miñaur y vuelve a semis del US Open

El canadiense Felix Auger-Aliassime levantó un set en contra y venció el miércoles al australiano Al

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Canadiense Auger-Aliassime frustra a De Miñaur y vuelve a semis del US Open
Canadiense Auger-Aliassime frustra a De Miñaur y vuelve a semis del US OpenShutterstock

El canadiense Felix Auger-Aliassime levantó un set en contra y venció el miércoles al australiano Alex De Miñaur para avanzar a sus primeras semifinales del US Open desde 2021, en las que podría chocar con Jannik Sinner.

Auger-Aliassime, número 27 de la ATP, se impuso tras cuatro horas de pelea por 4-6, 7-6 (7/9), 7-5 y 7-6 (7/4) a De Miñaur (8), caído de nuevo en la barrera de los cuartos de un Grand Slam.

De padre uruguayo y madre española, De Miñaur acumula seis intentos fallidos para alcanzar sus primeras semifinales de un torneo grande.

El atlético Auger-Aliassime, gran promesa de la raqueta a inicios de esta década, ha recuperado inesperadamente la confianza en su juego en Nueva York, donde el tenis comparte su atención con los preparativos de su cercana boda.

Tras despachar a dos integrantes del top 10 de la ATP (De Miñaur y Alexander Zverev), además de a Andrey Rublev, Auger-Aliassime desafiará el viernes al ganador del cruce nocturno entre Jannik Sinner y el también italiano Lorenzo Musetti.

gbv/ma

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. El particular dispositivo con el que la Policía de EE.UU. logró detener a un auto en plena persecución
    1

    Video: el particular dispositivo con el que la Policía de EE.UU. logró detener a un auto en plena persecución

  2. Mhoni Vidente reveló sus predicciones para septiembre, con su visión sobre Venezuela
    2

    Mhoni Vidente reveló sus predicciones para septiembre, con su visión sobre Venezuela: “Recuperará su estabilidad”

  3. Cuánto cuesta el nuevo Toyota Corolla Hatchback en septiembre 2025
    3

    En Estados Unidos: cuánto cuesta el nuevo Toyota Corolla Hatchback en septiembre 2025

  4. La reacción de Maduro tras el ataque de EE.UU. en el Caribe: “Vienen por el petróleo venezolano”
    4

    La reacción de Maduro tras el ataque de EE.UU. en el Caribe: “Vienen por el petróleo venezolano”

Cargando banners ...