Canadiense Auger-Aliassime frustra a De Miñaur y vuelve a semis del US Open

El canadiense Felix Auger-Aliassime levantó un set en contra y venció el miércoles al australiano Alex De Miñaur para avanzar a sus primeras semifinales del US Open desde 2021, en las que podría chocar con Jannik Sinner.

Auger-Aliassime, número 27 de la ATP, se impuso tras cuatro horas de pelea por 4-6, 7-6 (7/9), 7-5 y 7-6 (7/4) a De Miñaur (8), caído de nuevo en la barrera de los cuartos de un Grand Slam.

De padre uruguayo y madre española, De Miñaur acumula seis intentos fallidos para alcanzar sus primeras semifinales de un torneo grande.

El atlético Auger-Aliassime, gran promesa de la raqueta a inicios de esta década, ha recuperado inesperadamente la confianza en su juego en Nueva York, donde el tenis comparte su atención con los preparativos de su cercana boda.

Tras despachar a dos integrantes del top 10 de la ATP (De Miñaur y Alexander Zverev), además de a Andrey Rublev, Auger-Aliassime desafiará el viernes al ganador del cruce nocturno entre Jannik Sinner y el también italiano Lorenzo Musetti.

