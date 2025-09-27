Canciller ruso evoca pasado nazi de Alemania por aumento en gasto militar

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, sugirió que Alemania está regresando a su pasado nazi, en un duro ataque contra el canciller Friedrich Merz, que busca aumentar el gasto en defensa de su país.

Lavrov denunció lo que él llamó una "retórica militarista" de Merz, quien ha expresado repetidamente remordimiento por los crímenes de la Alemania nazi y ha señalado la invasión de Rusia a Ucrania como la razón por la cual busca invertir más en defensa.

"No se trata solo de un proceso de remilitarización en curso", dijo Lavrov, "también se observan signos flagrantes de un renacimiento del nazismo".

"El canciller afirmó con orgullo que su objetivo es volver a convertir a Alemania en el principal motor militar de Europa", declaró Lavrov en una conferencia de prensa en la ONU.

Y agregó: "Cuando una persona de un país que perpetró crímenes del nazismo, del fascismo, el Holocausto y que ha cometido genocidio, dice que Alemania necesita volverse un gran poder militar, por supuesto que tiene una memoria histórica atrofiada, y eso es extremadamente peligroso".

Berlín anunció el pasado jueves el lanzamiento de un programa de defensa espacial de 35.000 millones de euros y dijo estar involucrado en una "carrera armamentista" en el área de los drones.

Varios países de la OTAN afirman que aviones de combate y drones rusos han violado su espacio aéreo en Europa en las últimas semanas, y acusan a Moscú de poner a prueba la alianza.

En las últimas semanas se han reportado vuelos de drones sobre sitios militares e industriales de Alemania y cerca de aeropuertos en Dinamarca y Noruega.

Alemania, que alguna vez lideró la cooperación con Rusia, incluso en el ámbito energético, cambió su enfoque con Moscú en 2022 después de la invasión a Ucrania y se volvió uno de los principales partidarios de Kiev.

Merz pidió que Europa aumente su propio gasto en defensa debido a las preocupaciones de que Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, se está distanciando de sus compromisos históricos con la alianza.

