Cancilleres europeos e iraní conversarán el martes sobre programa nuclear

Los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido se reunirán el martes en Nueva York con su par iraní para negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán, informó una fuente diplomática francesa.

Teherán y los países europeos se culpan mutuamente del fracaso de la diplomacia para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, que ha desembocado en la reimposición por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de sanciones internacionales contra la república islámica.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, tiene hasta la última hora del sábado para alcanzar un acuerdo con los países europeos y la UE para evitar el restablecimiento de las sanciones de la ONU, que habían sido suspendidas en virtud de un acuerdo firmado en 2015.

La reunión, que se celebrará al margen de la Asamblea General de la ONU, está prevista para las 10:00 horas locales (14:00 GMT), según ha informado una fuente diplomática a la AFP.

