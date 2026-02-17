Candidato a la presidencia de Colombia demanda en EEUU a contrincante de izquierda

El exministro de Interior y candidato a la presidencia de Colombia, Daniel Palacios, pidió este martes al Departamento de Justicia estadounidense que indague los posibles vínculos del senador y contrincante izquierdista, Iván Cepeda, con el caso del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, según la demanda a la que tuvo acceso la AFP.

"Esta demanda solicita la revisión de toda mención del senador Iván Cepeda y sus posibles conexiones y afiliación con la organización terrorista extranjera FARC que se hallen en las computadoras decomisadas que pertenecían a altos miembros capturados o muertos" de la guerrilla, indica el documento.

Palacios, de 43 años, fue ministro entre 2020 y 2022, y es el candidato presidencial a su vez por el movimiento Rescatemos a Colombia.

El origen de su demanda se basa en la Operación Fénix, que en marzo de 2008 acabó con la muerte de Raúl Reyes, el entonces líder de las FARC, en Ecuador.

El material informático hallado en esa operación no pudo ser utilizado ante la justicia colombiana, ya que la Corte Suprema dictaminó en 2011 que la incautación fue irregular.

Pero esas pruebas sí fueron admitidas por la justicia estadounidense, en parte para montar el caso contra Maduro, capturado el pasado 3 de enero y trasladado a una cárcel en Nueva York, donde espera un juicio por narcotráfico y otros delitos.

"Lo que le hemos solicitado a la fiscal general Pam Bondi es que revise las menciones del candidato a la presidencia Iván Cepeda, en el computador de alias Raúl Reyes", explicó a la AFP el exministro, tras presentar su demanda.

El ordenador forma parte del voluminoso dosier contra Maduro, acusado y perseguido durante años por la justicia estadounidense, y su esposa Cilia Flores. Ambos niegan las acusaciones y consideran su arresto ilegal.

"La parte clave del caso en Estados Unidos contra Maduro se basa ante todo en la evidencia recuperada de las computadoras" de Raúl Reyes, asegura la demanda.

Cepeda, que niega vínculos con cualquier grupo violento, está en una reñida competencia electoral con el principal candidato derechista colombiano, Abelardo de la Espriella.

Palacios se sitúa lejos de esos dos contendientes en las encuestas actuales.

La primera audiencia del juicio contra Maduro está prevista en marzo.