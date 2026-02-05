Cantante Barry Manilow pospone residencia en Las Vegas para tratamiento por cáncer

El cantante estadounidense Barry Manilow pospuso su residencia en Las Vegas para enfocarse en su tratamiento tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón, anunció este miércoles en un comunicado en sus redes sociales.

El intérprete de "Copacabana", de 82 años, dijo que se encuentra "genial y recuperándose muy bien" de una cirugía.

"Sin embargo, hemos decidido posponer mis fechas de la residencia (...) para que pueda permanecer enfocado en sanar y alistarme para la gira que comienza al final de febrero", agregó.

Manilow había hecho público el diagnóstico en diciembre.

El cantante de rock suave y también productor informó entonces que una resonancia magnética ordenada tras un episodio prolongado de bronquitis "descubrió un punto cancerígeno" en su "pulmón derecho que necesita ser removido".

Esto lo llevó a suspender una serie de conciertos previstos en enero, que ahora se realizarán entre finales de marzo y abril.

Esta gira nacional se mantiene en pie a pesar de la suspensión de los conciertos programados en el hotel Westgate de Las Vegas.

El ganador del Grammy ha prometido además nuevo material musical.