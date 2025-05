Cantante Smokey Robinson enfrenta demanda en EEUU por ataque sexual

El astro del sello Motown Smokey Robinson fue demandado por cuatro exempleadas domésticas que lo acusan de ataque sexual, violación y detención ilegal en una querella presentada en un tribunal de Los Ángeles este martes.

Las mujeres, que buscan una compensación económica de al menos 50 millones de dólares por daños y perjuicios, afirman que el cantante abusó de ellas mientras trabajaban en su residencia en el norte de Los Ángeles, California.

Las acusaciones se extienden por un período de varios años, de acuerdo con el texto legal que también demanda a la esposa del cantante, Frances Robinson, por crear un ambiente de trabajo hostil.

Frances dijo a la AFP en un contacto telefónico que la acción legal la tomó por sorpresa. "Estoy tan impresionada como ustedes", dijo sin agregar más.

Los nombres de las demandantes fueron preservados en la demanda, como se acostumbra en casos de índole sexual en Estados Unidos.

Una de las exempleadas trabajó para la pareja entre enero de 2023 y febrero de 2024, cuando dice haber sido obligada a renunciar.

La demanda afirma que Robinson, hoy de 85 años, abusó de ella al menos siete veces.

Otra de las extrabajadoras sostiene que fue atacada por la reconocida voz de la música soul más de 20 veces durante los últimos cuatro años de su contratación que fue desde 2014 hasta 2020.

La tercera demandante lo acusa de haberla violado al menos 20 veces, mientras que una cuarta mujer, que trabajó para la pareja hasta abril del año pasado, fue violentada por primera vez en 2007 cuando viajó con el cantante a su casa de Las Vegas.

Robinson, uno de los miembros fundadores del grupo vocal The Miracles, promociona en las redes sociales su más reciente trabajo "What the World Needs Now".

