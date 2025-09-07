Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de EEUU, en breve
A continuación, los datos básicos del español Carlos Alcaraz, quien este domingo alzó su segundo tít
- 1 minuto de lectura'
A continuación, los datos básicos del español Carlos Alcaraz, quien este domingo alzó su segundo título del Abierto de Estados Unidos al vencer en la final al italiano Jannik Sinner:
Nombre: Carlos
Apellido: Alcaraz
Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 2003 (22 años)
Lugar de nacimiento: El Palmar (España)
Altura: 1,83 m
Posición ranking ATP: Número 2 (1º a partir del lunes)
Mejor posición ranking ATP: Número 1 (primera vez en septiembre de 2022)
Entrenadores: Juan Carlos Ferrero
Palmarés: 23 títulos
Trofeos de Grand Slam: 6 (Abierto de Estados Unidos de 2022 y 2025; Wimbledon de 2023 y 2024; Roland Garros de 2024 y 2025)
Su recorrido en Nueva York:
1ª ronda: derrotó a Reilly Opelka (USA) 6-4, 7-5, 6-4
2ª ronda: a Mattia Bellucci (ITA) 6-1, 6-0, 6-3
3ª ronda: a Luciano Darderi (ITA/Sembrado N.32) 6-2, 6-4, 6-0
Octavos: a Arthur Rinderknech (FRA) 7-6 (7/3), 6-3, 6-4
Cuartos: a Jirí Lehecka (CZE/N.20) 6-4, 6-2, 6-4
Semifinales: a Novak Djokovic (SRB/N.7) 6-4, 7-6 (7/4), 6-2
Final: a Jannik Sinner (ITA/N.1) 6-2, 3-6, 6-1, 6-4
gbv/ma
Otras noticias de Carlos Alcaraz
- 1
Es venezolana, mostró su licencia de conducir con Real ID y la respuesta del agente de la TSA la dejó sin palabras
- 2
Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: el cinturón con herencia latina que se disputarán en EE.UU.
- 3
Resultados de la lotería Powerball este sábado 6 de septiembre: hay dos ganadores por el premio mayor y uno es de Texas
- 4
Quién ganó el sorteo de Powerball en Estados Unidos: US$1787 millones en juego