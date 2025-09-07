Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de EEUU, en breve

A continuación, los datos básicos del español Carlos Alcaraz, quien este domingo alzó su segundo título del Abierto de Estados Unidos al vencer en la final al italiano Jannik Sinner:

Nombre: Carlos

Apellido: Alcaraz

Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 2003 (22 años)

Lugar de nacimiento: El Palmar (España)

Altura: 1,83 m

Posición ranking ATP: Número 2 (1º a partir del lunes)

Mejor posición ranking ATP: Número 1 (primera vez en septiembre de 2022)

Entrenadores: Juan Carlos Ferrero

Palmarés: 23 títulos

Trofeos de Grand Slam: 6 (Abierto de Estados Unidos de 2022 y 2025; Wimbledon de 2023 y 2024; Roland Garros de 2024 y 2025)

Su recorrido en Nueva York:

1ª ronda: derrotó a Reilly Opelka (USA) 6-4, 7-5, 6-4

2ª ronda: a Mattia Bellucci (ITA) 6-1, 6-0, 6-3

3ª ronda: a Luciano Darderi (ITA/Sembrado N.32) 6-2, 6-4, 6-0

Octavos: a Arthur Rinderknech (FRA) 7-6 (7/3), 6-3, 6-4

Cuartos: a Jirí Lehecka (CZE/N.20) 6-4, 6-2, 6-4

Semifinales: a Novak Djokovic (SRB/N.7) 6-4, 7-6 (7/4), 6-2

Final: a Jannik Sinner (ITA/N.1) 6-2, 3-6, 6-1, 6-4

gbv/ma