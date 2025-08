Carlos Correa está de vuelta con los Astros, ahora como tercera base

BOSTON (AP) — Carlos Correa no iba a renunciar a su cláusula de no intercambio.

Pero cuando los Mellizos le afirmaron que estarían reconstruyendo al equipo el resto de la temporada, y probablemente por más tiempo, el puertorriqueño aceptó un acuerdo para volver a Houston, donde aún tiene una casa que adquirió de cuando jugó anteriormente para los Astros.

"Mi esposa odia el frío", dijo el campeón de la Serie Mundial 2017 antes de su primer juego con los Astros el viernes visitando a los Medias Rojas de Boston. “Manteníamos la casa en Houston solo para volver, y nuestra familia y amigos están allí. Así que vivimos allí, así que funciona perfectamente”.

"Nunca quieres quemarte en este juego. Nunca sabes cómo van a terminar las cosas", expresó Correa. "Mi relación con Minnesota es fantástica, igual que aquí en Houston cuando me fui. Y ahora ves que estoy de vuelta".

Correa fue la primera selección del draft amateur de 2012 y Novato del Año de la Liga Americana en 2015. Se convirtió en uno de los jugadores más queridos de Houston como parte del núcleo local que ayudó a la franquicia a pasar de ser el hazmerreír a contendientes perennes.

El puertorriqueño fue elegido dos veces al Juego de Estrellas con Houston y ayudó a la franquicia a disputar la postemporada seis veces, ganando tres banderines de la Liga Americana y su primer título de la Serie Mundial.

Firmó con Minnesota como agente libre en 2022 y fue incluido una vez en el All-Star, pero el equipo sólo disputó los playoffs una vez, en el 2023. Mientras el equipo languidece en el cuarto lugar en la Central de la Liga Americana y en la novena posición en la carrera por tres plazas de comodín, decidieron vender sus activos pensando en el futuro.

“Después de hablar con la oficina principal en Minnesota, entendí que la dirección en la que iba la organización no era por lo que yo estaba ahí”, reconoció Correa. "Así que fue cuando acordamos que era mejor para ambas partes simplemente hacer que este intercambio sucediera".

Houston envió al lanzador de ligas menores Matt Mikulski a Minnesota a cambio de Correa y acordó pagar 33 millones de los más de 100 millones restantes en su contrato.

"Esa nunca fue una idea hasta que vi los rumores, y le envié un mensaje de texto y él dijo que era real", dijo el segunda base venezolano José Altuve, uno de los que se mantuvo desde la primera etapa de Correa en Houston. "Fue entonces cuando comenzamos como equipo a emocionarnos por ello".

Los Astros, que en el momento de la fecha límite de intercambio lideraban la División Oeste de la Liga Americana por cinco juegos sobre los Marineros de Seattle, también adquirieron al jardinero dominicano Jesús Sánchez y a los jugadores de ligas menores Chase Jaworsky y al dominicano Esmil Valencia. Sánchez bateará tercero el viernes ante los Medias Rojas.

Correa estaba en la tercera base y bateando de cuarto.

Ha disputado 1186 juegos en el campocorto en su carrera en las Grandes Ligas, y ninguno en tercera base; pero jugó como tercera base para Puerto Rico durante el Clásico Mundial de Béisbol.

“Voy a estar trabajando mucho en tercera base y conociendo la posición”, dijo Correa antes de tomar roletazos durante la práctica de bateo. “Me acostumbré al campocorto y va a ser un desafío divertido”.

El manager de los Astros, Joe Espada, dijo que estaba en el cine con sus hijos el jueves por la tarde cuando llegó la noticia sobre Correa.

“Pasaron muchas cosas en mi día libre, pero fue un muy buen día libre”, comentó Espada. “No terminé la película. El teléfono no dejaba de sonar, pero no me importó. Sucedió muy rápido. Agregamos a todos esos jugadores en cuestión de minutos. Y estaba muy emocionado. Muy, muy feliz con el resultado”.

