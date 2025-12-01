Casa Blanca dice que almirante ordenó segundo ataque contra lancha que supuestamente llevaba drogas

WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca dijo el lunes que un almirante de la Marina actuó "dentro de su autoridad y de la ley" cuando ordenó un segundo ataque contra una lancha en el mar Caribe que supuestamente llevaba drogas, como parte de una operación militar de Estados Unidos en septiembre que ha sido objeto de escrutinio de los dos principales partidos políticos del país.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expuso los motivos para el ataque del 2 de septiembre después de que legisladores de ambos partidos anunciaran el domingo que apoyaban que el Congreso revisara los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, citando un reporte de prensa acerca de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitió una orden verbal para un segundo ataque que mató a los sobrevivientes del primer ataque contra la lancha en ese incidente.

En sus comentarios a los periodistas el lunes, Leavitt no disputó el reporte del Washington Post que indicaba que había sobrevivientes después del ataque inicial por parte del ejército de Estados Unidos. Su explicación vino después de que el presidente Donald Trump dijera un día antes que "no habría querido eso, no un segundo ataque" cuando se le preguntó sobre el incidente.

"El secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley llevar a cabo estos ataques cinéticos", señaló Leavitt, refiriéndose al vicealmirante de la Marina de Estados Unidos Frank Bradley, quien en ese momento era el comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas. "El almirante Bradley actuó bien dentro de su autoridad y la ley al ordenar la ofensiva para asegurarse de que el bote fuera destruido y la amenaza a los Estados Unidos de América fuera eliminada".

Los legisladores dijeron que no sabían si el reporte del Post de la semana pasada era cierto, y algunos republicanos eran escépticos. Aun así, dijeron que los reportes de atacar a sobrevivientes de un ataque inicial con misiles planteaban serias cuestiones legales y merecían un mayor escrutinio.

"Esto alcanza el nivel de un crimen de guerra si es cierto", dijo el senador demócrata Tim Kaine.

Cuando se le preguntó sobre un segundo ataque contra personas que ya no podían luchar, el representante republicano Mike Turner dijo que el Congreso no tiene información de que eso haya ocurrido. Señaló que los líderes de la Comisión de Servicios Armados tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado han abierto investigaciones.

"Obviamente, si eso ocurrió, sería muy serio y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal", aseveró Turner.

Trump defendió ardorosamente a Hegseth el domingo.

"Pete dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres", comentó Trump "Y yo le creo".

Leavitt señaló que Hegseth ha hablado con miembros del Congreso que pueden haber expresado algunas preocupaciones sobre los reportes de prensa.

Después del informe del Post, Hegseth escribió el viernes en X que "las noticias falsas están entregando más reportajes fabricados, inflamatorios y despectivos para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan para proteger la patria".

"Nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales tanto bajo la ley de Estados Unidos como la ley internacional, y todas las acciones cumplen con la ley de conflicto armado, y han sido aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de la cadena de mando", alegó Hegseth.

Leavitt también confirmó que Trump sostendría el lunes una reunión con su equipo de seguridad nacional para discutir las operaciones en curso en el mar Caribe y posibles próximos pasos contra Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos dice que sus ataques militares en el Caribe están dirigidos contra los cárteles de drogas, algunos de los cuales afirma están controlados por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Trump también está considerando si llevar a cabo ataques en el territorio continental de Venezuela.

Trump confirmó el domingo que había hablado recientemente por teléfono con Maduro, pero se negó a detallar la conversación.

Los ataques del ejército estadounidense contra pequeños botes en el mar Caribe y el océano Pacífico, que según Estados Unidos se usaban para el contrabando de narcóticos, han matado a más de 80 personas.

La Asamblea Nacional de Venezuela anunció el domingo una investigación sobre los letales ataques llevados a cabo por Estados Unidos.

El anuncio por parte del presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, marcó la primera vez que un funcionario del gobierno de Maduro reconoce explícitamente que ciudadanos venezolanos han sido asesinados por la operación militar de Estados Unidos que comenzó hace unos meses.

Rodríguez dijo que un grupo de legisladores se reunirá para investigar "los graves hechos que condujeron al asesinato de venezolanos en aguas del mar Caribe".

La periodista de The Associated Press Regina García Cano en Caracas, Venezuela, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.