Casa Blanca dice que dictará órdenes a Venezuela y anuncia que recibirá el viernes a petroleras de EEUU

Las decisiones que tome el nuevo gobierno venezolano serán "dictadas" por Estados Unidos, aseguró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien anunció que el presidente Donald Trump recibirá a las petroleras estadounidenses el viernes.

"Obviamente, en este momento tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela", declaró Leavitt en rueda de prensa.

"Así que seguimos manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas, y sus decisiones van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos de América" añadió.

Washington tiene la intención de tomar el control de las ventas de crudo venezolano, ante todo para abastecerse a su antojo, y al mismo tiempo para atajar las ventas en el mercado negro, a un precio inferior al que debería percibir Venezuela, aseguró Leavitt.

El principal cliente del crudo venezolano, que está sometido a sanciones, es China.

"Todos los ingresos provenientes de la venta de crudo venezolano y productos serán depositados primero en cuentas controladas por Estados Unidos, en bancos reconocidos internacionalmente, para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos, y esos fondos serán distribuidos en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano", aseguró Leavitt.

"A discreción del gobierno de Estados Unidos", precisó.

Trump recibirá a los jefes de petroleras estadounidenses el viernes para discutir sobre las perspectivas de negocio en Venezuela, afirmó.

"La reunión es el viernes, para discutir obviamente sobre la inmensa oportunidad que tienen ante sí estas empresas petroleras", declaró Leavitt.

Fuerzas estadounidenses derrocaron al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero y se lo llevaron a Nueva York, bajo acusaciones de narcotráfico.

Washington ha exigido al nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acceso total a la explotación de las inmensas reservas venezolanas.

Rodríguez ofreció cooperación, pero rechazó que su gobierno vaya a ser dirigido por Washington.

Según Trump, el gobierno interino venezolano le habría ofrecido en conversaciones telefónicas de "30 a 50 millones de barriles".

Fuerzas estadounidenses volvieron a aplicar el bloqueo contra el crudo venezolano este miércoles, al incautarse de un petrolero ya cargado en aguas del Caribe, y otro bajo pabellón ruso, vacío, que era perseguido desde hacía días, en el Atlántico Norte.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró en el Congreso, tras reunirse con legisladores, que Caracas ya les contactó para pedir que el petróleo incautado en el Caribe "forme parte del acuerdo" sobre el futuro del crudo y enfatizó que en Venezuela "no estamos improvisando".